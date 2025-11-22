質疑李有財跟綠營民代站一起 柯志恩：是不是也自盜自演？

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「月世界」垃圾山主嫌李有財，經查背景由藍轉綠，對此，國民黨立委柯志恩今(22日)受訪說，當初美濃大峽谷，她跟某議員特助站在一起，就被說成「自盜自演」， 她質疑李有財跟民進黨民代站在一起，是不是也是「自盜自演」？對此，民進黨立委賴瑞隆已澄清說，參加地方開幕活動是民代行程中的一部分，他絕不允許任何非法濫倒行為。

柯志恩今天表示，此案剛開始，外界誇大李有財是前國民黨籍，後來證實他是民進黨籍，而且在李有財開的茶行開幕活動中，有非常多民進黨市長候選人，「跟他非常緊密站在一起」；以這種標準來看，她當初在美濃大峽谷與某議員特助站在一起 就被說成「自盜自演」，「李有財跟民進黨民代站在一起，他們是不是也是自盜自演，標準要一致！」

柯強調，這是民進黨籍里長所涉及的案件，應該由民進黨說明清楚。但不論如何，未來對於環境保護，大家都應一起來幫忙 ；對於亂倒垃圾的人，她呼籲市府應祭出最嚴重的裁罰，才能讓環境永續乾淨美麗。

民進黨高雄市黨部主委黃文益也證實，昨晚清查李有財的身分，發現他於2020年5月20日加入民進黨，但黨部並沒有推薦他參選里長或其他公職人員選舉，李有財的里長選舉是以無黨籍參選。他強調，李有財違反黨紀，且是重大影響事件，昨晚立刻通過開除他的黨籍。

黃文益說，李有財是從國民黨過來，但民進黨不問他過去來歷，來到民進黨就要接受民進黨的價值、黨紀，犯下嚴重錯誤，就一定用最嚴厲標準來看待；他也奉勸黨員要愛鄉土，為國家服務，而不是圖一己的私利。

民進黨立委賴瑞隆則澄清說，參加地方開幕活動是民意代表行程中的一部分，但他絕不允許任何非法濫倒行為，違法行為都應嚴懲；對於惡意抹黑連結，他將正式提告，以正視聽。

