質疑李貞秀「臨時亂填」放棄中國國籍表 石明謹列5點打臉

民眾黨新科立委、中配李貞秀涉及雙重國籍身份引發爭議。（圖／李智為攝）

民眾黨新科立委、中配李貞秀涉及雙重國籍身份引發爭議，她3日在立法院宣誓就職，並強調曾赴對岸辦理放棄國籍但未成功，也秀出已填寫的放棄中國國籍文件。不過，球評石明謹發現此文件錯誤百出，且列出5項疑點，質疑李貞秀只是臨時填寫、並未送出該申請表。

石明謹說，看了一下李貞秀填的表格，身為一個退休公務員，他懷疑李根本沒有送出申請表，「這張只是記者會前臨時亂填的，因為真的送出這張表格，被打槍一點都不意外」。​

首先石明謹指出，表格中的英文姓名「Middle Name」這欄，是有些國家的人，會另外有個中間名，「例如Peter "Johnny" Willams，不是叫妳填『貞』這個字，妳這樣填寫，英文名字會變成『李秀』耶」。

廣告 廣告

石明謹說，中華人民共和國用的是漢語拼音，李貞秀應該是拼成LI, ZHEN-XIU，而李貞秀拿出的表格拼成LI, CHEN-HSIU，明顯是威妥瑪拼音。台灣可以自由使用不同拼音法登記，但對岸只能用漢語拼音，「我是不太相信在資料庫中，李貞秀的英文名字是這樣拼啦！」

石明謹表示，李貞秀在中華人民共和國的原公民身分號碼沒有填寫，不填身分證字號，加上名字胡亂填寫成這樣，「有辦法辨識她的身份才有鬼。」

石明謹續指，現住地址就只寫「臺灣新竹」四個字，他不相信世界上有那個國家的公務員可以接受這樣的地址，就算是中華人民共和國的公務員素質應該也沒這麼差。

最後石明謹質疑，「叫妳填戶口註銷日期，妳就打個勾，時間也不填寫，真的是很大牌，這張表格看起來要填的東西不多，認真一點好嗎？」

石明謹引用《鏡報》的照片，質疑李貞秀拿出的表格是臨時亂填。（圖／翻攝石明謹臉書、李智為攝）

對於石明謹的質疑，李貞秀今天（4日）上午受訪時說，她填得比較簡陋，但說實話，「收件時現場該補什麼我一定都會補；沒收件的時候，我是比較懶惰的人，能不做就不做。」

針對李貞秀的說法，石明謹再度於臉書上發文說，「令我刮目相看，竟然沒有說是賴清德害她亂填的。」



回到原文

更多鏡報報導

遭綠委質疑「離婚已非中配」 李貞秀：每段婚姻都有難處

李貞秀欲放棄國籍碰壁 陸委會稱非針對中配：一切都依法行政

中配李貞秀自陳「赴對岸放棄國籍遭拒」 內政部緊咬：證明仍具中國籍

30歲男如廁後倒地猝死 妻子哽咽：還有3個孩子…以後的路怎麼走？