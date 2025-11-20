質疑林智堅提高兒醫容積率判賠30萬 陳智菡：將上訴捍衛清白

陳智菡遭判賠30萬元，她表示無法接受將上訴。（資料畫面）

民眾黨立院黨團主任陳智菡在2024年柯文哲因京華城案遭羈押期間，於臉書指前新竹市長林智堅任內將新竹馬偕兒童醫院容積率由250%調高至450%，質疑司法雙標，林智堅認為此言論損害名譽，求償200萬元，台北地院一審判陳須賠30萬元。陳透過社群表示，其發言屬公共利益，且經查證合理，無法接受判決結果，將提出上訴。

陳智菡在2024年柯文哲遭羈押後於臉書發文，質疑新竹馬偕兒童醫院在林智堅任內容積率獲調高，比例甚至高於京華城案，但相關案件「一年沒有人查」，林智堅認為其言論造成名譽受損，提告求償200萬元。

台北地院今日審理後，認定陳智菡的言論經媒體傳送，使廣大群眾得知，導致貶損林智堅的言論廣為散布，足以對其造成精神損害，判賠30萬元，全案可上訴。

對於一審判決，陳智菡在臉書發文重申，其立論基礎是在強調：「容積率本為行政裁量權，若新竹市都委會可依法、依城市需求提高容積，何以台北市不行？為何竟依照圖利罪起訴羈押柯文哲前主席，質疑司法嚴重雙標。」

陳智菡表示，其發言不僅經合理查證，且針對公眾議題提出合理質疑，她認為此判決完全悖離常理，將依法上訴捍衛自身清白，也要對抗意圖藉司法濫訴、製造寒蟬效應的不公不義。





