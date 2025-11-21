質疑林智堅"圖利"陳智菡敗訴 黃帝穎:違法又無悔意 簡直法盲

政治中心／綜合報導

民眾黨立院黨團主任陳智菡去年為了柯文哲的京華城案，拉了前新竹市長林智堅也放寬新竹馬偕醫院的容積，是不是也圖利，遭林智堅提告妨礙名譽，法院也判陳智菡敗訴、要賠30萬。對此陳智菡強調會上訴，也說她都是用"問的方式質疑"。律師則認為她違法又無悔意，簡直是法盲。

拿著報紙主持記者會，民眾黨立院黨團主任陳智菡除了幕僚工作也常親上火線，去年質疑前新竹市長林智堅，給馬偕兒童醫院過高的容積獎勵、有沒有圖利，遭對方提告，法院判她敗訴、得賠償30萬，她很不服氣。

民眾黨立院黨團主任陳智菡：「當新竹市政府還沒通過容積審議，馬偕的董事會就開始討論，市府裡面有keyman承諾提高容積，我已經做了合理查證，而且針對公眾議題提出質疑，難道人民連發問的權力都沒了嗎，判決讓人沒辦法接受，我絕對依法上訴。」

陳智菡去年發文質疑林智堅也圖利，遭提告，法院判她敗訴。（圖／民視新聞）





律師黃帝穎：「台北地方法院的刑事庭裁定書，陳智菡所述不實，（林智堅）根本沒有法院認證，承諾給予容積率的內容，新竹地檢署的偵結理由，也清楚指稱"查無不法"，最高行政法院也判決，相關容積率判准於法合法，因此三大司法文書，在法院都呈現打臉陳智菡，到目前都用攻擊司法的方式回應，呈現她敗訴後毫無悔意。」

根據陳智菡被告的文章，"林智堅通過馬偕兒醫容積率從250%爆增到450%，比京華城的比例還高，內政部都認為明顯圖利，全國一起來查圖利，大家說好嗎？律師認為她只在最後詢問民眾意見時用句號，指控意味明顯，綠營議員質詢時也不斷追問代理市長邱臣遠，有沒有圖利？

新竹市代理市長邱臣遠：「市立馬偕兒童醫院的案件，我們公務員都依規辦理法定程序，（所以有沒有違法），我們依照程序，（有沒有違法），沒有違法。」

新竹市立馬偕兒童醫院。（圖／資料照）





新竹市議會民進黨團總召陳建名：「陳智菡徹頭徹尾被法院認證的造謠仔，法院判決出爐，還給新竹馬偕醫院，還有林智堅市長一個公道。」

雖然敗訴判賠，陳智菡強調會上訴，但如果沒有提出更具說服力的證據，恐怕結果已經很明顯。

（民視新聞綜合報導）

