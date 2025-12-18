質疑法制局長、立院秘書長幫高虹安脫罪 民進黨團赴監院檢舉周萬來、郭明政

民進黨團表示，立法院秘書長周萬來、法制局長郭明政，是否越權對司法機關提供資料，涉有違法失職情事，請監察院依法釐清真相。（圖／取自民進黨立法院黨團臉書）

針對臺灣高等法院就前立委高虹安「助理費」案所作判決，民進黨團今（18）日表示，已嚴重傷害人民對司法的信任，正式向監察院檢舉，要求調查立法院秘書長周萬來、法制局長郭明政，是否越權對司法機關提供資料，涉有違法失職情事，請監察院依法釐清真相。

民進黨團指出，究竟是誰授權立法院，得以用機關名義對特定案件、特定被告向法院「說明」？又是誰決定，讓全體立法委員被迫承擔法律與道德風險？這份所謂的說明，是否經過院會授權或跨黨團討論？憑什麼代表 113 位立委？

民進黨團說，助理費並非立法委員薪資，這是長期且明確的制度事實。然而立法院長韓國瑜署名回函，卻刻意混淆助理費與薪資性質，不僅錯誤，更形同替貪汙行為開脫。

民進黨團強調，立法院不應成為替特定個人洗白的工具，更不該踐踏制度界線與民主授權。

