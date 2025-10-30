質疑為何大峽谷越挖越多？柯志恩：邱議瑩應先向美濃人「說清楚」

柯志恩透過辦公室回嗆邱議瑩先針對美濃大峽谷說清楚、講明白。 圖：黃建豪/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 針對民進黨立委邱議瑩今(30)日上午受訪稱國民黨立委柯志恩應對涉案石姓地主陪同會勘部分說清楚，柯志恩辦公室回應表示，柯志恩針對石姓地主的部分已經說明無數次，對她的認識僅為無黨籍議員朱信強的助理，她也與柯志恩的服務團隊無任何關聯，反嗆邱議瑩「美濃人跟高雄人都在等妳的答案」，請邱議瑩發出指控前，應該先自己「說清楚」。

柯志恩辦公室指出，朱信強也在接受媒體採訪時親自證實，會勘當天他人在國外，所以請時任特助的石姓地主代他出席，「不知道柯志恩委員還要說明清楚什麼？倒是邱議瑩委員至今未向美濃人與高雄人說明清楚，為何在妳的選區裡，美濃大峽谷的數量可以越挖越多，到底是妳都沒看見？還是根本沒在管？」

廣告 廣告

查看原文

更多Newtalk新聞報導

柯志恩「西瓜說」諷高雄選戰 邱議瑩批：尖酸刻薄嘴臉！勿輕忽選民智慧

抗議媒體報導資訊錯誤 國民黨高市黨部：與無黨籍議員石姓助理無任何關聯