質疑營養午餐免費政策機會成本 劉和然：不會為政治草率承諾

新北市副市長劉和然。截自劉和然臉書



記者周志豪／台北報導

台北市長蔣萬安突拋營養午餐免費新政，但過往屢稱共同生活圈的新北市至今未跟進。新北市副市長劉和然今在臉書表示，自己曾為老師、校長，比任何人都在乎孩子在學校有沒吃飽、吃好，但除這一餐，還能為孩子補上什麼？

劉和然說，自己是跑馬拉松的人，知道配速重要，政治可以是一時煙火，市政卻須是長遠而穩定耕耘，自己不會為政治草率承諾，但承諾新北每一分預算都用在刀口，確保弱勢孩子一定吃得飽，也讓教育資源真正陪孩子走得遠。

廣告 廣告

劉和然指出，新北有 32 萬個孩子，每一分教育預算都是家長血汗錢，46 億元如果一次發下去補助營養午餐，看起來皆大歡喜，但身為專業行政首長，必須誠實面對選擇的重量，「教育的選擇，不能只有一種答案」。

劉和然說，46 億元等於新北一整年特教經費，也與一年校舍新建、整建與硬體建設經費相去不遠，若投入特教可多照顧多少慢飛天使？用在校舍修繕，能改善多少老舊校舍？投入數位學習，能為孩子打開多少通往世界的窗？

劉和然表示，新北的孩子，值得更好的，而不只是免費的。

更多太報報導

多縣市跟進免費營養午餐 卓榮泰：本來就是地方自治事項

黃偉哲宣布跟進營養午餐免費政策 藍青年群轟：昨非今是的最糟糕政治人物

台南營養午餐也免費 黃偉哲怒轟蔣萬安「打開潘朵拉盒子」：不得不跟進