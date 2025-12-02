質疑禁用廚餘養豬無配套 業者嗆：可去化廚餘？拭目以待！

農業部研擬民國116年起全國永久禁用廚餘養豬，給養豬戶1年轉型緩衝期，對此，屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源質疑廚餘去化毫無配套，貿然執行恐怕會衍生更多問題。（謝佳潾攝）

農業部研擬民國116年起全國永久禁用廚餘養豬，給養豬戶1年轉型緩衝期，對此，屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源質疑廚餘去化毫無配套，貿然執行恐怕會衍生更多問題，他仍建議中央應建置蒸煮中心，將高危險廚餘高溫蒸煮消毒才是解決之道，他喊話中央應讓安全廚餘繼續使用，讓黑豬產業得以繼續發展。

對於農業部研擬永久性全面禁止廚餘養豬，方志源憤慨道：「沒那麼簡單啦！有那麼簡單處理，早就禁了啦！」他甚至直言：「好啊！環境部說可以去化廚餘，我們拭目以待！」

方志源認為，目前看起來，中央對於永久禁止廚餘養豬毫無配套，也就是廚餘去化問題到底要怎麼解決？現在想來最簡單的就是掩埋做再生能源，但哪天要是野貓、野狗、老鼠去亂咬掩埋的廚餘後，再跑到豬舍去，誰能保證不會有感染？

方志源說，廚餘要全面消毒才是重點，所以政府應該要建置蒸煮中心，把有危險或高危險的廚餘高溫蒸煮，這樣才能確保安全，也能讓安全廚餘繼續使用，更讓黑豬產業可以繼續發展下去。

「一定要讓禽類下腳料繼續使用！」方志源說，禽類下腳料與畜類不同，沒道理連禽類下腳料也禁，如果全部都禁了，黑豬到底要吃什麼，請讓黑豬生存下去吧！

他還提到，1年的轉型期也根本不夠，至少要3年才合理，而這3年就是需要政府建置蒸煮中心，以落實安全廚餘養豬。他強調，不合理的禁止，只會造成更嚴重的問題。

屏東縣政府則表示，因為目前只是應變中心的方案，行政院還沒核定，因此縣府對於永久禁止廚餘養豬的看法，將待政院拍板後，再正式對外說明。

