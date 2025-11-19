質疑立院「趕夜班」送新版財劃法 民進黨團：不擔心重蹈去年覆轍？

立法院上周五三讀通過國民黨版本《財政收支劃分法》部分條文修正案，行政院長卓榮泰揚言全面迎戰，朝野攻防持續升溫。民進黨團幹事長鍾佳濱今（19）日表示，去年12月通過、今年3月才送出的版本，顯見立法院長韓國瑜也清楚其中存在違憲爭議。相較之下，立院昨於下班後便「趕夜班」送出新的修正版，「難道不擔心重蹈去年的覆轍？」



鍾佳濱指出，《財劃法》無論修前修後，雙北都是最大贏家，擁有超額財政盈餘，但其他縣市相對吃緊。因此，《財劃法》修訂應由地方政府先取得共識，再進行行政、立法協商。他說，現行《財劃法》是去年12月20日在立院由藍白多數通過，但韓國瑜直到今年3月才送出，最後由總統府公告實施；民進黨團也在5月聲請釋憲。相比之下，上周五通過的再修正版，立法院昨天下班後便「趕夜班」送達總統府。



鍾佳濱質疑，去年12月20日通過的版本，韓國瑜為何要壓到3月才送？顯然是知道內容有重大違憲疑慮，「難道不擔心上周惡修通過的新版本《財劃法》會重蹈覆轍嗎？」行政院已承諾本周送出院版《財劃法》，且草案事前已與各地方政府討論。儘管地方意見多元，但相信送到立法院後，可讓地方充分表達意見，完成徵詢各界與調節地方財政的功能。



廣告 廣告

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

