質疑聲浪太強？ 台肥突公告吳音寧不再擔任董事：本人婉拒

台肥先前公告宣布，農業部已更換法人董事代表人，原本由環工博士李孫榮擔任的職務，改由吳音寧接手。（圖：李河錫攝）

台肥公司今（28）日公告法人董事代表人異動，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧不再擔任台肥董事職務，原因是「本人婉拒」。外界原本預期，吳音寧將接任台肥新董事長，但也引來社會輿論強烈質疑酬庸，可能是為了平息外界的批評聲浪，吳音寧婉拒出任農業部法人代表董事。

台肥大股東農業部在10月31日改派法人董事代表人，原代表人、台肥董事長李孫榮改派為吳音寧，外界推測吳音寧可能接任董事長；吳音寧的年薪高達1500萬的消息也隨之流出，引起輿論譁然，不解這樣的人事安排到底基於什麼原因，在野立委譏諷「肥水必落音寧田」。

廣告 廣告

台肥11月3日又公告另一法人董事代表、農業部資源永續利用司司長莊老達改派台肥現任總經理張滄郎，最終11月4日台肥董事會選出張滄郎為新任董事長。根據台肥公司官網資料，農業部為台肥公司最大股東，持股比率達24%，台肥董事會9名董事中，有5人為農業部官派的法人代表。

吳音寧在11月4日曾更換臉書的封面形象照片，她並發文表示：「大家的支持與鼓勵，我都收到了，真的非常感謝。政治的口水，是一時的，很快就過；不管在什麼位置，我們都要一起，繼續努力，勇往向前！」