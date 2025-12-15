質疑背景不單純 粉專爆菸酒商「5個月得標重機槍彈藥案」

M2白朗寧重機槍，從二戰打到現代，仍然是戰場上重要的連續火力之一。（示意圖／取自美國陸軍）

國防部標案近日連連引發質疑。繼裝修業「福麥」公司得標「RDX海掃更」炸藥標案後，國民黨桃園市議員凌濤13日再爆料指出，販鞋的「大石」公司軍火標案上看2億元；同時也另有粉專指出高雄一家5月16日設立的菸酒零售批發商，10月16日就得標國防部12.7公厘M2QCB重機槍彈藥案，質疑此案也不單純。

1.4萬追蹤的粉專「台灣網路視窗」13日發文表示，挖大石國際訊息時意外發現，一家5月16日設立的高雄菸酒零售批發商，8月29日得標內政部雷射指引器案，9月4日變更登記槍砲彈藥輸出入，10月16就得標國防部12.7公厘M2QCB重機槍彈藥案，「南部綠色奇蹟真多！」

廣告 廣告

PTT有網友也貼出相關資訊直呼，人民質疑的是標案本身的合理性，百工百業真的可以華麗轉身去接軍火標案嗎？像福麥原本做裝潢的公司，資本額甚至不足2000萬，突然在得標前冒出一堆合格證照、授權，這樣合理嗎？民進黨是要在南部搞軍火重鎮嗎？

經查詢《台灣公司網》資訊，該公司所營事業除菸酒批發、電器、電腦批發、自動控制設備外，也兼營槍砲彈藥刀械輸出入、槍枝保養等。

台灣網路視窗隨後又於14日發文附關係圖，質疑該公司背景與綠營有關。究竟實情如何？有無弊端，有待釐清。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

【看原文連結】