質疑花蓮縣府！買便當花費近億元、慰問金15萬僅發5萬？議員怒了：錢呢

記者林盈君／花蓮報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流，重創光復鄉，對此，花蓮縣議員胡仁順於臉書公開發文，質疑「縣府救災便當吃了近億元」，以及「縣府慰助金，平均每戶發了8.5萬+6.5萬元！有嗎？」，對此，花蓮縣政府表示，採購實際執行金額為4092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事，但卻被胡仁順痛批「若真如縣府所澄清，問題就是出在縣府做事極不精準、無法提供即時正確數字」。

花蓮縣議員胡仁順。（圖／翻攝自民進黨YT）

據了解，胡仁順發文提到「看了今年災害準備金、第一第二預備金使用彙整表，非常驚嚇」，指出10/22決標的緊急採購便當經費，自9/23~10/7共15天，花費了1560萬元，每天平均採購1萬400個便當，當時縣府表示，其中包括國軍、救災人員、災民、志工們，這部分覺得是合理的。

花蓮光復鄉遭洪災，縣議員胡仁順質疑縣府便當花費及慰問金數字。（圖／翻攝胡仁順臉書）

但是看到截至10/20、共28天，縣府花了災準金9166萬7040元，在救災工作相關人員便當餐盒等，若算每個便當100元，共採購了91萬6670個便當，每日平均超過3萬2千個便當。以目前縣府公布過的數據，連假時一餐2.5萬個是最多的，平日約8千個。在還有慈濟、多個義煮團的情況下，為什麼會買到每天超過3萬2千個便當、花費近億元？

花蓮光復鄉遭洪災，縣議員胡仁順質疑縣府便當花費及慰問金數字。（圖／翻攝胡仁順臉書）

另外，胡仁順也質疑，縣府慰助金發放是每戶5萬元，包括縣府1萬元＋捐款專戶4萬元，但縣府災準金，已動支了2億8千萬元在「受災民眾慰助金」中，若以3325戶算（賑災基金會最新擴大發放戶數），平均每戶是8萬4210元。而縣府捐款專戶，又提撥2億1857萬元作為慰問金，平均每戶是6萬5735元，請問誰有拿到這麼多？平均每戶8.5萬+6.5萬的慰問(助)金，去哪了？

花蓮光復鄉遭洪災，縣議員胡仁順質疑縣府便當花費及慰問金數字。（圖／翻攝胡仁順臉書）

對此，花蓮縣府回應指出，針對「縣府光復救災採購便當花費億元，難怪不讓義煮團進去」說法，與事實全不相符。花蓮縣政府表示，有關採購金額係屬「開口契約」並非實際花費。開口契約乃依實際使用量「實支實付」，截至10月30日止，實際執行金額為4092萬餘元，絕無所謂「便當花費近億元」情事。

花蓮光復鄉遭洪災。（圖／翻攝畫面）

縣府補充指出，救災期間，每日由村鄰長及救災人員等基本需求約3000個便當，災害初期更有大量志工湧入，尤其連假期間每日人數逾萬，整體救災期間，累計服務人次估達40萬，各單位皆全力滿足災民、救災人員及志工的餐食需求。縣府再次澄清，從未有任何阻擋義煮團進入災區之情事。

花蓮光復鄉遭洪災。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣政府呼籲外界理性看待救災工作，勿以錯誤資訊製造社會混亂。面對網路不實訊息，請鄉親以縣府及中央官方發布資訊為準，切勿輕信或轉傳，以免誤導視聽。對於蓄意造謠者，縣府將依法蒐證，依《災害防救法》第53條及《社會秩序維護法》第63條嚴辦，以正視聽、維護公信。

前往花蓮光復鄉救災的人（圖／翻攝自台鐵公司）

面對花蓮縣府揚言提告，縣議員胡仁順發出5點駁斥：

1.縣府給議員的數字，標題是「114年度災害準備金動支案件彙整表」，且「截至114年10月20日」。在便當這欄，就是寫著9166萬7040元，任誰看都會如此解讀。

2. 全表格列出的，都是已執行或是發包金額，如果這行是匡列預算，本就應該特別註明，並加註使用狀況。

3. 若真如縣府所澄清，今天的問題就是出在縣府做事極不精準、無法提供即時正確數字。

4. 不用去告誰，要告來告我。若有網友因這篇被告，請來找我。

5. 對了，匡列9100萬的意思就是，買便當可以買到9100萬元。這種匡列法合理嗎？

