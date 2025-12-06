質疑蕭美琴宜蘭輔選致維安警車禍 藍委：民進黨應全額賠償員警損失

宜蘭縣頭城礁溪分局一名24歲林姓員警，12/5在青雲路二段執行副總統蕭美琴車隊的號誌控管勤務時，突然遭一輛失控廂型車撞擊。



記者周志豪／台北報導

宜蘭24歲員警，昨因支援副總統蕭美琴視察宜蘭行程被要求銷假值勤，卻遭小客車撞擊重傷。國民黨立委今質疑，過程中民進黨宜蘭縣長參選人林國漳緊跟，蕭也特別推薦林，就是輔選行程，員警損失應由民進黨負責全額賠償。

對綠營以蕭美琴該行程屬公務行程自清，國民黨立委洪孟楷引多家親綠媒體報導稱「戰貓啟動輔選」、「蕭美琴宜蘭輔選」，形同認證蕭此行就是「輔選」、「助選」行程。

洪孟楷說，副總統等高官出門維安高規格，若是因選務而要休假員警銷假執勤，對得起辛苦的第一線同仁？因公務要求維安沒話說，但明明是助選，還硬扯公務，這才讓人無法接受，執政黨欠受傷的警察同仁一個真誠的道歉。

國民黨立委王鴻薇表示，林國漳完全沒有公職，民進黨政府利用國家資源，這麼早就開始動用維安規格高的副總統層級輔選，導致員警必須加班，以私害公。

國民黨立委吳宗憲也質疑，蕭美琴好不容易到宜蘭，不是關心縣政或基層員警，而是專門來幫林國漳輔選，但民進黨高官搞政治，害得平時業務繁重的基層員警休假還得上班，甚至遭逢意外。

吳宗憲批評，民進黨執政下，國家沒有給予基層員警應有的照顧，甚至執政黨立委還在國會阻擋照顧警消的相關法案，如今員警遭撞事件發生後，始作俑者的蕭美琴跟林國漳也沒有任何道歉，為了選舉把基層人員當什麼？

