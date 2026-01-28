質疑蕭美琴自己租IPAC演說場地 他獲不起訴曝：遭人身威脅

2025年11月歐洲時間7日下午，副總統蕭美琴突現身IPAC發表演說，場地問題引發討論。（取自IPAC官方X平台）

副總統蕭美琴去年11月赴歐洲議會參與IPAC年會演說，網友PO文質疑演講場地「自己租的」，遭警方依《社維法》送辦，今裁定不罰。其中一位陳姓網友指出，他被送辦後感受到綠色恐怖威力，還有黑衣人在社區徘徊、私訊威脅。

蕭美琴去年11月赴歐洲議會參與IPAC年會演說，有陳姓、盧姓網友在社群平台PO文「場地我租的、會議我贊助的、名聲給我的、錢老百姓出的」及哏圖，警方認為兩人散布謠言，依《社會秩序維護法》將兩人移送台北地院裁處，但法官認為，網友是就副總統蕭美琴參加IPAC為演說一事表達其觀點，屬於公共議題之意見表達，內容不足以使見聞者產生畏懼與恐慌，難認有影響公共安寧情事，裁定不罰。

「大家好，我是之前新聞裡不起訴的『陳嫌』XD，我想跟還在捍衛民主的大家說聲辛苦了。」PTT有網友自曝遭送辦經歷，自從這件事之後，他深深感到綠色恐怖的威力，首先他的私訊多了很多威脅他人身安全的訊息，一開始覺得講講而已，沒想到有一天社區保全傳了一張黑衣人在社區附近徘迴的照片，他一眼就認出那是某一個私訊他的阿志頭（8+9髮型），因為那個阿志頭太好認了。

該網友質疑，當然抹黑他的也是一堆，當然也都報警了，希望能趕快還一個公道，但是想問大家，不起訴書裡找不到是誰用社維法告他的，這樣他也沒辦法去告誣告，他當然知道是政府，但真的查不到，雖然告成功的機率很低，但還是希望能碰到堅守正義的法官，就像這次的不起訴判決一樣。奉勸大家不要再講政府的不好了，因為青鳥是不跟你講道理的，建議大家選出會還給你民主的政府。

有PTT鄉民PO出社維法不罰比例對照表，直呼有沒有罪不重要，行政院直接可控制就是保證查水表，不正常偵訊，起訴，羈押。就算半年一年過去最後無罪，普通人誰想浪費這麼多時間資源，還要被極端分子肉搜騷擾。這就是自由的台灣，有絕對被檢舉威脅的自由。

還有人直言，不罰會國賠嗎？警局法院車馬費，請假當月沒全勤當天沒薪水，可以賠給被告嗎？不罰=不是冤獄的冤獄，讓你再議論政事嘛，罰不到你也絕對浪費你錢你時間去筆錄開庭，冤獄還有國賠，濫用社維法搞異議份子什麼賠都不用，「民主進步不要太羡墓！」

