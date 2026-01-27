質疑藍營花蓮縣長初選不公 葉耀輝提司法救濟聲請假處分

前花蓮市長葉耀輝有意投入縣長選舉，不過認為國民黨內初選不公，今下午到法院遞狀提出假處份申請書，尋求法院裁定後續作業。（王志偉攝）

前花蓮市長葉耀輝有意投入縣長選舉，不過認為國民黨內初選不公，今下午到法院遞狀提出假處份聲請書，尋求法院裁定後續作業。（王志偉攝）

參與國民黨花蓮縣長黨內初選的前花蓮市長葉耀輝，指控花蓮縣黨部在縣長提名作業中，出現多項程序重大瑕疵，已嚴重違反程序正義與黨內提名規範。因向黨中央申訴未獲回應，且黨中央已對外釋出將採納縣黨部提名建議，葉耀輝決定訴諸司法，聲請假處分，要求凍結爭議初選作業，待程序回歸正軌後，再依黨內制度重新進行。

葉耀輝指出，1月22日已循黨內正常管道，與同樣未被納入初選程序的同志何啟聖，一同前往中央黨部申訴，卻遲遲未獲回應，在相關損害恐難彌補的情況下，只能選擇司法救濟，以維護黨與個人的權益。

葉耀輝指出，聲請假處分並非出於個人恩怨，而是為了捍衛國民黨的制度與形象。他坦言心情相當沉痛，一方面不願因初選紛爭讓國民黨形象蒙塵，另一方面，縣黨部在整個過程中的「不尊重」、「糟蹋」，甚至「羞辱」，逕自對外公布結果，「這是對我從政以來受到最大的侮辱」。

針對初選過程，葉耀輝列舉多項瑕疵指出，縣長提名屬重大選舉事項，事前卻未公開公告、未設報名登記程序，僅憑口頭表達意願即被納入所謂協調名單；此外，縣黨部於1月8日片面決定採取「全民調」方式，未與擬參選人協調，也未正式告知相關決議，相關資訊均是事後從媒體得知。

葉耀輝指出，他曾於1月13日主張，若要全民調，應舉辦至少三場電視公開政見發表及言詞辯論，讓縣民與黨員充分了解候選人理念，但遭縣黨部與競爭對手否決，且由原先宣稱的三家公司改為一家，過程缺乏協調。

他也質疑，縣黨部於1月15日至17日倉促進行單一民調，不僅未給予合理準備時間，民調時程還被提前，形同「偷襲」。即便他已明確要求，若基本程序未獲尊重，勿將他姓名納入民調，縣黨部仍強行列入。事後又將該民調稱為「內參」，卻未經本人同意即對外散布結果，並作為向中央黨部提報提名建議的依據，嚴重侵害其參選權益。

委任律師彭鈞表示，本案已針對縣黨部內參民調及其衍生的提名建議，向法院聲請假處分，要求不得據此向黨中央提報徵召或提名其他候選人。彭鈞指出，若黨中央後續仍未作出適當回應，將評估進一步提起民事訴訟，必要時不排除提出刑事告訴，後續將視黨中央回應再行處理。

