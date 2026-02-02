質疑藍變統促黨！高揚凱赴國民黨踢館鄭麗文

民進黨台北大安、文山市議員參選人高揚凱赴國民黨中央對鄭麗文下辯論戰書。(劉祐龍攝影)

民進黨台北市議員擬參選人高揚凱今（2）日上午動作頻頻，直闖國民黨中央黨部大門抗議，抨擊現任國民黨主席鄭麗文領導下的藍營已徹底「統促黨化」。





高揚凱當場呈遞挑戰書，公開要求與鄭麗文針對兩岸立場進行辯論，並指控其在涉及台灣主權與繁榮的關鍵議題上存在「四不一沒有」的嚴重缺失。





高揚凱在抗議現場火力全開，質疑國民黨黨部建築物已淪為「中共統戰部」。他痛批鄭麗文曾懷抱台灣建國理想，如今身為黨魁卻頻繁派員與中共接頭、朝聖，一心只為推動「鄭習會」。

高揚凱進一步點名鄭麗文有「四不一沒有」：不要台灣、不要中華民國、不要軍購、不要台美關係，最終導致「沒有台灣的繁榮」。





此外，高揚凱也將矛頭指向台北市長蔣萬安，要求首都市長針對是否支持軍購預算、捍衛中華民國體制及台美關稅協議表態。他強調，身為台灣的一分子，有義務阻止國民黨中央急速向中共靠攏，並呼籲全體台灣人共同質疑藍營的路線。





今日高揚凱欲將挑戰書轉交黨部人員時，卻面臨無人接手的窘境。他對此表示遺憾與驚訝，認為國民黨連台灣人民的質疑都不敢面對，已喪失黨魂，並將台灣推向危險邊緣。高揚凱最後強調，這份挑戰書一定會送達鄭麗文手中，要求其必須站出來接受公開挑戰。