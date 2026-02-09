質疑護航！重劃自救會長陳情縱火 中市府：尊重司法

台中市 / 綜合報導

在北捷犯下連續縱火的曾姓男子，希望藉此讓外界關注台中神岡的土地重劃案，由於去年底自救救會提出的「重劃會不成立」訴訟被法院駁回，逼得身為自救會長的曾姓男子北上陳情，據了解，自救會質疑重劃會，沒有跟反對重劃的土地所有權人協調，違反法令，但市府卻沒有解散重劃會，是否在護航重劃會？對此市長盧秀燕低調不回應，市府強調，地主跟重劃會部分屬於私權爭議，一切尊重司法判決。

重劃自救會長曾姓男子說：「他這個是合法的嗎，請妳回答一下。」這是今年2月6日，台中神岡大夫第重劃會，舉行會員大會的情況，當時自救會長曾姓男子，批評重劃會，把不合法的開發單位變成合法，大會後來因為人數不足流會，結果兩天後，曾姓男子就北上犯下縱火案，逼得他走上極端的原因，可能是去年底，自救會提出的「重劃會不成立」之訴，更一審被判敗訴，而當年受託為自救會辯護的律師，也認為重劃會製造假土地買賣，硬是讓贊成重劃的人數過半，做法可議。

時任自救會律師柯劭臻說：「名下繼承人這麼多，他卻只用其中一個繼承人的同意，當作同意，那不行啊，你不通知(開會)你可以用登報的，他最違法的地方，就是他沒登報。」

台中神岡大夫第土地重劃案，經過10多年訴訟，仍舊沒有結果，而就在自救會更一審敗訴後，地政局也通知重劃會，必須在今年2月13日前召開會員大會，改選理監事，自救會質疑，重劃會沒有跟反對重劃的土地所有權人協調，市府也認定違反法令，卻沒有解散重劃會，而是命令重整改選理監事，難道是要護航重劃會取得合法開發資格嗎？

記者VS.台中市長盧秀燕說：「市長，大夫第自救會長，北上縱火，(轉身離開)。」即使面對質疑，盧秀燕依然不回應，轉身離開，引發更多揣測。台中市地政局重劃科長紀俊輝說：「地主與重劃會發生爭議，係屬私權爭議，應循民事訴訟解決。」市府強調，一切尊重司法，而自救會多年來投訴無門，訴諸激情卻換來冰冷的回覆，讓成員備感挫折。

