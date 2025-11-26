質疑賴將財劃法與國防特別預算掛鉤 民眾黨：等同承認排擠民生支出

賴清德今召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議，並接續在總統府大禮堂舉行記者會。 圖：高逸帆／攝

總統賴清德今（26日）召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，會後針對行政院提出院版財政收支劃分法修正草案，遭立法院程序委員會暫緩列案，賴說，盼立院不分朝野能基於國家利益、人民福祉，重新坐下來好好談論財劃法，若能談出合理的財劃法，國防特別預算不會有問題。民眾黨團質疑，賴將財劃法與該筆國防特別預算包裹處理，等於承認該筆國防預算實質對內政與人民福利支出產生排擠效應，也證明院版遲一年才送出財劃法版本，並非是對人民、地方最佳方案，而是來自中央財政窘迫的強大壓力。

民眾黨團發布聲明稿指出，賴清德總統於記者會，特別將財劃法與該筆國防特別預算包裹處理表示，「若財劃法重新討論審議，此史上最高之國防採購案就沒有問題」，等於是承認該筆國防預算實質上將對內政與人民福利支出產生實質排擠效應，也證明院版遲了一年才送出財劃法版本，並非是對人民、地方最佳方案，而是來自中央財政窘迫的強大壓力。

民眾黨團說，賴清德總統更避而不談關稅戰後台灣要對美國投資的金額，以及目前談判的進度，使國人與國會在被蒙蔽的資訊中，瞎子摸象，難以評估如此鉅額的對美輸出，真的能夠投資和平？投資台灣？

民眾黨團提到，賴清德總統選擇先於美國《華盛頓郵報》刊登投書感謝美國總統川普（Donald Trump），承諾國防預算增至GDP 5%，引發國人震驚譁然之後，才召開記者會強調1.25兆特別預算「籌備多時」，打臉10月底行政院長卓榮泰在國會宣稱兆元的國防特別預算「還沒看到」的說法。

民眾黨團質疑，行政體系說法相互矛盾，究竟是賴清德總統與卓榮泰資訊不流通，還是政府刻意迴避國會監督、選擇繞過國人社會，終於露出馬腳？

民眾黨團強調，對美關稅談判結果更攸關全民生活成本、物價穩定、產業競爭力，其敏感性與重大性絕不下於軍費擴張。國防特別預算的宣布方式「先投書外媒、後告知國人」模式，已招致廣泛批評，關稅政策談判七個月來，更一再重演資訊不對稱、繞過人民知情權的老路。賴清德總統的「守護民主台灣行動方案」若是以破壞政府公信力、忽視人民的知情權、傷害民主基石的方式進行，將遭致嚮往民主自由平等和平的台灣人民的最終反噬。

