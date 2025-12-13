質疑賴政府國政茶會是協調還是清算 許宇甄怒嗆恐淪政治操作的「鴻門茶會」

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

總統賴清德宣布下週一將邀集行政院、立法院與考試院院長進行院際協調國政茶敘，引發在野質疑其誠意與實質效果，而立法院院長韓國瑜則婉拒表示不克到場。立法委員許宇甄今（13）日嚴正指出，賴政府上任以來多次出現行「讓行政權凌駕立法權之上，導致憲政制衡名存實亡」的情况，院際協調恐淪為政治操作的「鴻門茶會」，不僅無助化解朝野對立，反而可能成為升高衝突、消耗立法院長韓國瑜的工具，讓憲政制衡機制形同虛設。

她批評，總統府擺出「鴻門茶」，是假協調之名、行政治清算之實，這套戲碼難道還沒玩膩？（圖／資料照）

許宇甄指出，五權分立的制度設計，為了防止權力過度集中，透過制度性的分權與制衡，維護民主制度的運作，確保政府運作的透明。然而，「賴政府上任以來，卻屢屢選擇性解釋法律、選擇性不依法行政。」她指出，立法院通過多項對地方政府與民眾更為友善的法案後，行政部門卻因政治算計與私利考量，刻意消極不執行、不編列預算，形同否定立法院決議，讓行政權凌駕立法權之上，導致憲政制衡名存實亡，「這種行為根本是威權治理再現」。

針對此次院際協調安排，許宇甄進一步質疑，賴清德昨日才在與民進黨立委舉行「便當會」後，已形成一致的政治立場與違憲共識，隨即對外宣布將舉行國政茶會。她直言，結論既然早已定調、立場也已拍板，這場茶會究竟是為了溝通，還是只是政治表演？「既然只是走過場，還要喝什麼下午茶？」她批評，總統府擺出「鴻門茶」，是假協調之名、行政治清算之實，這套戲碼難道還沒玩膩？

許宇甄也回顧，今年2月賴清德曾邀集五院進行國政會商，當時立法院長韓國瑜已清楚提醒，立法院屬於合議制機關，院長未經黨團授權，最多僅能轉達會商意見供各黨團參考，並無權單獨代表朝野作出政治承諾。她指出，這樣的會商機制既無實質決策效力和效率，過去已被證實成效有限，「如今短短數月內再度重演，究竟是揣著明白裝糊塗，還是刻意複製失敗模式，為後續政治操作與升高對立預作鋪陳？」

許宇甄強調，當前台灣的困境在於朝野高度對立與不信任，已造成社會撕裂持續加劇。她指出，國家治理不是權謀遊戲，更不是靠小聰明與小手段維持權力優勢。真正的領導，來自真誠、尊重與制度自制，「賴清德若真心為國家著想，應該邀集朝野政黨進行實質對話，尋求制度性解方，而不是把院際協調當成政治算計的工具，持續透過政治動員與輿論操作，刻意針對、消耗立法院長韓國瑜。」

最後，許宇甄呼籲，與其一再上演形式空洞的院際會商，不如召開真正具實質意義的國是會議，邀集朝野領袖平等對話、坦誠交換意見，共同為國家找出路。她強調，唯有回到民主精神與憲政正軌，才能避免台灣走向權力集中與制度崩壞的危險邊緣。

