質疑賴清德成「民選獨裁」 張亞中：彈劾已具法律條件

立法院14日、15日召開「對總統提出彈劾案」公聽會，孫文學校總校長張亞中今（15）日出席發言表示，這不只是一場程序性會議，更是關乎台灣民主憲政存亡重要時刻。他點出，總統賴清德的行為已當然違憲，但在政治現實下，彈劾制度恐因高度對立而不可能，並質疑「總統是否已走上民選獨裁？台灣要這樣的民主？」

張亞中呼籲與會發言者放下政黨立場，不要先問「站在哪一邊」，而應以專業知識與出自內心良知的判斷，要先問「這樣做，對不對」，不要急著替任何政黨辯護，要先替中華民國憲法與台灣民主負責。

「探索道理最基本的方法，就是將心比心、換位思考。」張亞中呼籲民進黨人想一想：如果今天做出同樣行為的不是賴清德，而是一位國民黨籍總統，民進黨支持者會接受？會說這是「合憲」？如果答案是否定，那麼今天真正該被捍衛的，就不是立場，而是憲法與民主的底線。

張亞中直言，今天這場公聽會的核心，不只是「總統是否出現應受彈劾的憲政違失」，更是一個更根本的問題：當憲政制衡失靈，民主是否正在走向失控？而人民是否還願意清醒面對？

「民主政治最基本的原則是：人民是主人，選出來的是公僕，而不是新的主人。」張亞中回顧，近年來，大家看到的卻是權力愈來愈集中、制衡愈來愈被視為障礙。賴總統不但拒絕國會制衡，甚至把憲法視為可隨意任意揉捏的麵團，是他權力操作的工具，把支持者視為動員資源，把異議者視為必須清除的對象。

「這已不是民主治理，而是唯我獨尊的權力支配。」張亞中疾呼，總統必須依憲行政，而不是用個人的政治意志取代憲法；總統是人民選出的最大公僕，不是皇帝，也不是可以為所欲為的統治者。他提醒賴清德：「你應該遵守的是憲法，而不是『葵花寶典』，你是人民的公僕，而不是日月神教的教主『任我行』，中華民國不是你說的算。」

張亞中詳列賴清德多項作為，指出明確跨越憲法紅線，完全符合彈劾要件，包含：一、「不公布」法律的違憲；二、「不副署」的制度性違憲；三、「不執行」法律的違憲；四、踐踏憲政分立的違憲；五、破壞民主制衡的違憲。他指出，透過不公布、不副署、不執行，行政權全面凌駕立法權，使立法院在總統任期內幾近無法制衡行政權，系統性破壞民主制衡並形成「超級大總統」，使台灣實質走向憲政獨裁化。

張亞中認為，賴清德雖透過選舉上台，但其作為逐步瓦解制衡、壓縮異議並集中權力，完全拒絕自我節制反省，正是「民選獨裁」的標準路徑。他憂心，台灣民主已從「是非之爭」退化為「立場之爭」，彈劾制度在高度對立與黨紀至上的政治文化下，幾乎不可能啟動。這種「違憲明確卻無法究責」的現象，正是台灣民主憲政目前最大的悲劇。

針對現狀，張亞中認為出路僅剩兩條：第一，是總統自我節制，回歸憲政正軌。以憲法為念，回歸權力分立以避免走向憲政獨裁，但這取決於賴清德的一念之間；第二，是人民與在野力量的集體覺醒，以行動守住憲法。

張亞中強調，憲政制裁者從不會因溫柔勸說而退讓，權力只會在壓力下被約束。他直言，如果在野黨選擇軟弱妥協，或支持者僅在網路憤怒而不願行動，甚至中間選民選擇冷漠，最終結果將是獨裁者得逞、憲法崩解。張亞中最後沈重地問：「中華民國憲法還要不要救？台灣的民主要不要繼續沉淪？」

