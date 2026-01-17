質疑賴清德財產要檢察官調查 陳佩琪：司法勿雙標

陳佩琪(左二)強調，司法不應該雙標，要檢察官查賴清德。(記者甘孟霖攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前於臉書上質疑總統賴清德過去數十年捐款超過實際所得，要求檢察官去查。她今(17日)受訪說，她的質疑沒有錯，王子犯法與庶民同罪，呼籲司法不能夠雙標。

陳佩琪今陪民眾黨台北市松山、信義區市議員擬參選人許甫跑行程，會前受訪說，北檢認為財產不明，當初也沒有傳她或前民眾黨主席柯文哲去問，只聽政論名嘴講一講就跑來他們家搜索，後來就羈押了。

她說，如果今天看政論節目說政治人物有財產來源不明的疑慮，北檢就搜索，那她也可以質疑賴清德，而且賴捐款數字超過所得，這也是事實，北檢不能對總統特別禮遇，應該也要去查，本來就是王子犯法與庶民同罪，不能「綠能你不能」，但北檢目前也都沒有回應，呼籲不要雙標。

陳佩琪也強調，她會繼續寫臉書，希望更多人能了解去年一年他們家是如何受到污衊，也祈禱說有人會對此有所回應。

