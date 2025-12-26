質疑賴清德鋪墊沒收2028 鄭麗文：紐約住過都知道，怕的不是黑道老大

國民黨主席鄭麗文傍晚接受廣播專訪。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

行政院擬修兩岸人民關係條例，規範民選民代去大陸訪問要經內政部許可；修社會秩序維護法，要求社群平台下架涉消滅中華民國主權等言論。國民黨主席鄭麗文質疑，那民進黨主張消滅中華民國主權的台獨黨綱要不要下架？

鄭麗文批評，相關修法是嚴重違憲，侵犯人民言論、人身與遷徙自由，政府憑什麼同意我們要去哪？那所有主張台獨的通通都要封鎖，台獨不是傷害、消滅中華民國主權？

晚間採訪鄭麗文的廣播主持人平秀琳評價，同樣出身民進黨，總統賴清德手段比前總統陳水扁LOW。鄭麗文則回應，在紐約住過都知道，怕的不是黑道老大，怕的就是這種初出茅廬的年輕人。

鄭麗文預警，賴清德現在所作所為與南韓前總統尹錫悅推動戒嚴時講得一模一樣，若賴有重大政治統治危機、擔心2028會選輸、敗選會被逼宮，就鋪墊2027年老共要打來，2028是不是可能沒收選舉？

鄭麗文說，大家覺得不會發生、很漫畫劇情的尹錫悅事件，發生後第一個呼應的就是民進黨，所以類似可能性是存在的；南韓那天若非在野黨國會議員三更半夜跑回國會，部隊故意放水，讓尹功虧一簣，現在韓國完全另一回事。

鄭麗文表示，如今兩岸政府互動已經是死局，國際社會連美國都希望兩岸正常交流對話，政院此次修法嚴重違憲；賴政府現在就是用國安理由侵犯人權、無限上綱，要把兩岸搞得劍拔弩張，製造國安危機、升高兩岸對立。

鄭麗文也點名，依照政院修法邏輯，制憲建國的台獨言論都應消失，那民進黨為何不下架已涉犯法的台獨黨綱，要壓制台獨言論？如今在台灣可主張獨立、統一、變美國第51州，這是叛國？若如此這些都不能講，還有言論自由？

鄭麗文認為，避免有天我們民主真的要被沒收，必須要凝聚新的主流民意突破賴清德陽謀。

