台灣2025經濟成長率飆15年新高！專家卻曝「僅5%人吃得到」：這些產業還在掙扎

主計總處公布最新數據，受惠於AI等需求催動出口、投資動能引擎全開，2025年全年經濟成長率大幅上修至7.37%，創下台灣15年來最佳紀錄，同時2026年仍達3.54%，這2年的台灣經濟趨勢皆呈現穩健上升。不過，臉書財經粉專「股人阿勳」今（30）日表示，亮麗數字背後卻是台灣產業「冰火兩重天」，傳產營運困境加劇，使不少民眾與經濟成果感到反差，也是貧富差距再度擴大的主因。

股人阿勳在臉書發文表示，事實是這波成長主要動能來自AI晶片、半導體、伺服器、圖形處理器等出口大幅成長，加上川普關稅壓力促使海外提前拉貨，是短期效應，同時推升科技接單大爆發；但產業貧富差距擴大，民眾對經濟成長無感。

廣告 廣告

股人阿勳提到，亮麗的GDP數字背後，隱藏著台灣產業的冰火兩重天，也就是說，雖然AI科技供應鏈成長強勁，傳統產業其實營運困境加劇，需求端原本疲弱，又受對等關稅與全球競爭的影響，造成台灣出口結構、行業競爭力明顯分化。

股人阿勳指出，現況是，AI及半導體相關產業推升2025年台灣經濟，但從業人數不到5%（約40萬人）；而傳統製造業就業人口高達350多萬，服務業更多達700萬以上，占整體勞動力逾7到8成。這些傳統行業與服務業，不僅景氣轉弱，還面臨結構性改變，薪資成長停滯、利潤空間被壓縮，行業本身也受限於技術門檻、轉型資金不足、高成本結構，導致中小企業長期掙扎。

股人阿勳直言，這一切使得不少民眾有「GDP成長亮眼，自身卻感受不到經濟成果」的明顯反差，也是台灣貧富差距再度擴大的主因。

更多風傳媒報導

