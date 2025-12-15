質疑軍購案涉弊！凌濤赴北檢告發國防部 顧立雄：經得起檢驗願接受調查

記者詹宜庭／台北報導

凌濤上午9時赴北檢告發國防部，顧立雄表示，國防部願意接受任何的調查。（資料圖／翻攝畫面）

室內裝修公司「福麥國際」被踢爆以5.7億元得標國防部RDX炸藥採購標案，桃園市議員凌濤日前再爆，台南鞋商「大石國際公司」轉做2億元的國防軍火生意，今（15日）上午9時赴北檢告發國防部。對此，國防部長顧立雄回應，對於任何在野黨的監督，國防部都是虛心接受，但都經得起檢驗，所以國防部願意接受任何的調查，也願意配合。

顧立雄上午到立法院外交國防委員會專報「針對國軍各類型火藥原物料購案，廠商資格標準訂定及審認作法」，並備詢。針對凌濤赴北檢告發國防部，顧立雄受訪時表示，對於任何在野黨的監督，國防部都是虛心接受，但都經得起檢驗，所以國防部願意接受任何的調查，也願意配合。

另對國民黨立委指控台南已經變成軍火的大鎮？顧立雄說，國防部公開招標時，不會管公司登記住址在什麼地方，公開招標就只有「合法設立證明、納稅證明，以及從事國際貿易業」三項資格就可以來投標，所以跟公司設立在什麼地方、公司叫什麼名字、多少資本額，都不在限制範圍。國防部用合約的押標金跟履約保證金，然後要求要有輸出許可的證明、要有原產的證明、要有相關的品質檢驗，這些看得到且交得出貨，國防部才會付款，這是把關的重點。

