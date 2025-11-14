質疑輝達案北市府涉圖利挨轟 王義川：提醒蔣萬安步步為營

針對輝達總部將落腳北士科T17、T18，先前質有沒有圖利問題的立委王義川14日改口表示，台北市政府近幾個月修改了內部相關規定，這個方向都是對的。（姚志平攝）

輝達預計落腳T17、T18，新壽解約案12日送議會備查，藍綠白議員一致支持，民進黨立委王義川卻質疑，「沒有圖利或違反相關法令問題？」；王義川今(14)日受訪回應，是提醒台北市長蔣萬安步步為營，讓公務員辦理案子有十足的法律支持，使案子盡快完成。

王義川表示，公有土地設定地上權標租標售過程，制度如果有法律不足就要進行相關修改，台北市政府、蔣萬安學法律出身，相關改變不要讓公務員為難，為了國家的公益性，為經濟發展做相關招商，這是全民樂見也支持，但在制度上，尤其法律進行相關改變，不要讓最基層公務員感到為難，北市府這幾個月修改內部相關規定，方向都是對的，希望蔣萬安步步為營，讓公務員辦理案子有十足法律支持，讓這個案子盡快完成。

廣告 廣告

至於北市府反嗆賴清德總統、內政部長劉世芳是否也涉圖利；王義川表示，修法也是北市府在這2個月進行相關內部市府自治法規，自己只是在提醒蔣萬安，「這樣幫國家招商的政策都支持，不會有人反對」，但相關法律配套不要讓人為難。

他說，自己只是提醒，公務員要寫下簽呈、數字跟時間、金額，都要有所本，所以是提醒蔣萬安市府不要讓公務員在寫簽呈的過程時心理沒有把握，對公務員不好，「他學法律，一定可以幫台北市政府同仁，全面符合相關規定下，盡速把國際大廠招商到台灣設總部或研發中心」。

王義川指出，自己的文章講的是制度，沒有扯到任何個人，是問說有沒有專家，面對這樣的制度大家有什麼想法，「自己舉的都是一個通案，在這樣的狀況下，會不會涉及其他跟法律有關的課題」。

他強調，希望制度在學法律的蔣萬安領導下，不要讓公務員覺得為難，只是提醒蔣萬安要步步為營，不要讓基層公務員覺得為難，蔣萬安有十足把握，就要趕快加速，讓招商案子盡快定案。

【看原文連結】