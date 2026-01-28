質疑重劃案借屍還魂 地主抗議

反對雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案的地主與時代力量中央黨部在斗南公所前廣場舉行記者會抗議，並質疑該重劃案「虛灌人頭」。（周麗蘭攝）

「雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案」28日召開聽證會，反對重劃的地主與時代力量在會前舉行記者會，質疑重劃案「虛灌人頭」，要求縣府不應縱容開發公司掠奪人民土地。縣府地政處表示，任何重劃案件均依法審查，本案部分土地所有權人已向雲林地方法院提起民事訴訟，縣府也配合將相關卷證資料提供給法院，將依據法院確定判決結果辦理。

斗南鎮聖德自辦市地重劃案位於國1斗南交流道西北側，計畫面積約7.8公頃。部分地主向時代力量黨部陳情，指該案前身是大業自辦市地重劃會，去年10月29日已遭雲林縣府依法院判決發函解散。

廣告 廣告

反對重劃案的地主昨天在斗南鎮公所前拉白布條，表達「雲林縣府縱容重劃違法、拒絕聖德借屍還魂掠奪民地」、「守護張氏宗祠用地、拒絕不當自辦重劃」等訴求。

地主指出，大業自辦市地重劃會的同一批人馬，針對同一重劃範圍另成立聖德自辦市地重劃會，形同借屍還魂，希望縣府不要縱容炒地集團，應停止重劃案。

地政處強調，全案受理過程均依法行政，聽證會目的是讓當事人及利害關係人針對爭點進行陳述、論辯，會後做成逐字紀錄，送市地重劃及區段徵收委員會審議斟酌，最後再決定准駁。

地政處強調，對任何重劃案件均依法審查，嚴格監督重劃會辦理各項重劃業務，也嚴正呼籲重劃會應確實盡到溝通與協調的責任，以公平、公正、公開的方式辦理重劃業務。鑑於本案已由部分土地所有權人向法院提起民事訴訟，後續將依據法院確定判決結果辦理。

地政處表示，自辦市地重劃是重劃區內土地所有權人組成的私法自治團體，其重劃會章程或理、監事選任等自治事項，均須經全體會員投票決議通過，除非涉及違反法令的強制或禁止規定，否則行政機關應予尊重。

據了解，該重劃案已報內政部展延2次，開發期限是今年2月14日，縣府將於2月14日前召開市地重劃及區段徵收委員會審議，確定是通過開發或退回重新檢討。