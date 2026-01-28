質疑重劃案借屍還魂 地主抗議
「雲林縣斗南鎮聖德自辦市地重劃案」28日召開聽證會，反對重劃的地主與時代力量在會前舉行記者會，質疑重劃案「虛灌人頭」，要求縣府不應縱容開發公司掠奪人民土地。縣府地政處表示，任何重劃案件均依法審查，本案部分土地所有權人已向雲林地方法院提起民事訴訟，縣府也配合將相關卷證資料提供給法院，將依據法院確定判決結果辦理。
斗南鎮聖德自辦市地重劃案位於國1斗南交流道西北側，計畫面積約7.8公頃。部分地主向時代力量黨部陳情，指該案前身是大業自辦市地重劃會，去年10月29日已遭雲林縣府依法院判決發函解散。
反對重劃案的地主昨天在斗南鎮公所前拉白布條，表達「雲林縣府縱容重劃違法、拒絕聖德借屍還魂掠奪民地」、「守護張氏宗祠用地、拒絕不當自辦重劃」等訴求。
地主指出，大業自辦市地重劃會的同一批人馬，針對同一重劃範圍另成立聖德自辦市地重劃會，形同借屍還魂，希望縣府不要縱容炒地集團，應停止重劃案。
地政處強調，全案受理過程均依法行政，聽證會目的是讓當事人及利害關係人針對爭點進行陳述、論辯，會後做成逐字紀錄，送市地重劃及區段徵收委員會審議斟酌，最後再決定准駁。
地政處強調，對任何重劃案件均依法審查，嚴格監督重劃會辦理各項重劃業務，也嚴正呼籲重劃會應確實盡到溝通與協調的責任，以公平、公正、公開的方式辦理重劃業務。鑑於本案已由部分土地所有權人向法院提起民事訴訟，後續將依據法院確定判決結果辦理。
地政處表示，自辦市地重劃是重劃區內土地所有權人組成的私法自治團體，其重劃會章程或理、監事選任等自治事項，均須經全體會員投票決議通過，除非涉及違反法令的強制或禁止規定，否則行政機關應予尊重。
據了解，該重劃案已報內政部展延2次，開發期限是今年2月14日，縣府將於2月14日前召開市地重劃及區段徵收委員會審議，確定是通過開發或退回重新檢討。
