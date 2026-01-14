質疑陳見賢兼新竹縣黨部主委「球員兼裁判」 徐欣瑩籲黨中央採全民調 9

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／新竹報導

新竹縣長國民黨初選副縣長陳見賢、立委徐欣瑩相爭，繼上月首次協調會後，今（14）日在國民黨新竹縣黨部展開第2波的黨內協調。經過2小時的協商，最終做出依照國民黨黨公職人員選舉辦法決定最終人選。對此，徐欣瑩稍早於臉書發文呼籲，應採公平、公正、公開的全民調初選，找出最強人選，並質疑「民進黨可以，難道國民黨不行？」盼國民黨中央擁抱民意，與新竹縣市聯手，其利斷金。

徐欣瑩表示，她於協調會時，提出應採用全民調初選，以公平、公正、公開且科學的方式找出最強人選，也符合在野陣營支持者們，與廣大國人對本黨民主的期待，不過未獲黨中央同意。黨中央認爲應根據黨內現有的公職人員選舉辦法，採用「七三制」機制，也就是7成民調，再加3成黨員投票。

「民進黨可以，難道國民黨不行？」徐欣瑩認為，全國民眾都目睹民進黨初選之砲火猛烈，但民進黨依然透過全民調決定人選，因全民調是為公平決定最強人選、選後大家才能團結。

徐欣瑩舉例提到，台中市長盧秀燕與立法院副院長江啟臣過去的初選，就是採用全民調，儘管差距只有0.6%，江也立即承認敗選、全力輔選盧，最終光復台中市，開啟至今8年的黃金執政。她續指，南投縣長許淑華與立委馬文君，當時初選亦採用全民調，許勝出後，馬也坦然接受，也成就國民黨如今在南投縣「一王二后」的江山。

此外，徐欣瑩再提到，可敬的戰友民眾黨前民主席柯文哲首次角逐台北市長時，也是與當時民進黨內勝出的前立委姚文智進行全民調，成功整合、進而勝選。

「請恕我直言。」徐欣瑩特別指出，陳見賢身兼新竹縣黨部主委，啟動黨員投票，恐怕難脫「球員兼裁判」之嫌，落人口實，惹人非議。

徐欣瑩強調，2026年選戰是2028年的前哨戰，如果沒能贏，甚至沒能大贏，就會讓全國民眾期待的政黨輪替，蒙上陰影。她認為，新竹縣雖不是激戰區，卻是絕不能輸的選區；找出最強候選人守住新竹縣，不只是本黨的責任，更是義務，期盼黨中央能再思量，採用全民調初選。

徐欣瑩重申，讓國民黨員看到改革不走回頭路的決心，讓新竹縣民看到爭取最大公約數的做法，也讓白營戰友見識，國民黨已脫胎換骨，擁抱民意、通權達變，新竹縣市聯手，其利斷金。

照片來源：翻攝自徐欣瑩臉書

