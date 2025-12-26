質疑雙城論壇實質談不到4小時 陳宥丞：蔣萬安別讓交流變郊遊

台北市長蔣萬安。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市長蔣萬安28日將前往中國上海出席「台北上海城市論壇」主論壇，當天來回，副市長林奕華明天先行一步，議員陳宥丞表示，雙城論壇舉辦多年，從來沒有只辦在假日，許多單位沒有上班，實際效果大打折扣，提醒蔣萬安要拿出成果，別被批評質疑「交流變成郊遊」。

他指出，兩天扣掉飛機往返、大會活動和歡迎晚宴，真正能夠坐下來好好談事情的時間，可能不到四小時，更別提重要且必要的市政考察和溝通工作。回顧雙方簽過的合作備忘錄，內容包含水治理、智慧醫療、職能培訓、產業合作、減碳，還有小熊貓的對接交流，但有持續推動讓市民有感的不多。

廣告 廣告

陳宥丞在蔣萬安出發前要求，對外交流一定要維護台灣的主體性，不能模糊及退讓，合作備忘錄內容要講清楚且做得到，不能只是寫得很好看，過去三年簽過的MOU，拿出重點和進度，「不能年年簽，執行成果卻一直停在原點」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

雙城論壇前夕共機擾台 陸委會：蔣萬安若適度表達立場 會受人民歡迎

藍委赴中「領旨」後… 政院今將拍板立委赴中須經許可

劉泰英驚爆：官股金融機構便宜賣？「台灣之子」黑吃黑？

國防特別條例4度遭封殺 「雙軍種副司令」季連成向藍白喊話

