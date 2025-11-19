質疑電視台配合罷團 王鴻薇等5人遭告誹謗不起訴

（中央社記者蕭博文台北19日電）立委王鴻薇5月間質疑罷團要搭配三立電視製造新聞，楊智伃、朱凱翔、江怡臻、立委徐巧芯也對此發表評論，遭三立提告加重誹謗等罪。北檢認為，王鴻薇等5人罪嫌不足，今天處分不起訴。

根據台北地檢署新聞資料，三立電視提告表示，國民黨立法委員王鴻薇等5人明知三立未配合罷免立委團體或製造不實言論，王鴻薇卻於今年5月24日透過臉書表示，「青鳥側翼罷團派1名戴帽子口罩的女子來，要搭配三立製造新聞」。

此外，時任中國國民黨發言人楊智伃5月24日透過臉書表示，「三立的單機突然來到現場拍攝」「青鳥側翼在最後跳出來鬧場，配合特定媒體拍攝」；國民黨立委徐巧芯、國民黨新北市議員江怡臻則於5月26日，在主持人朱凱翔節目針對王鴻薇臉書發文發表評論。

三立電視認為王鴻薇等5人散布不實內容，足以貶損三立電視名譽與社會評價，提出公然侮辱、加重誹謗罪嫌等告訴。

王鴻薇向檢方表示，當時大罷免期間，她陸續舉辦多場宣講活動，三立電視沒有到場採訪報導，也從來沒有青鳥來嗆聲，5月24日當天三立電視攝影記者突然到場，就出現民眾嗆聲，質問她和中國全國政協主席王滬寧密談，所以才在臉書發表文章。

王鴻薇表示，當天散場人多，三立電視沒辦法捕捉到完整畫面，記者回去之後，沒有任何一則新聞、畫面，所以合理推斷，是因為沒有拿到她被嗆的畫面、沒有電視台要的新聞素材。

檢察官認為，王鴻薇辯稱當天並未發媒體採訪通知，且舉辦多場宣講會都沒通知三立電視等媒體採訪，當天卻遭不同政治立場者嗆聲，且三立電視台也在現場採訪等並非全然無據，難以認定王鴻薇有何減損三立電視名譽的真實惡意。

不起訴書提到，楊智伃等人就王鴻薇親身經歷過程分別發表評論，內容顯非憑空捏造；而王鴻薇等人質疑三立電視新聞報導取材、呈現方式，關乎媒體公信力與社會監督功能，屬公共事務範疇，對此評論、質疑皆為社會輿論監督的正當行為，屬對可受公評之事所為適當之評論，全案罪嫌不足，不起訴。可再議。（編輯：方沛清）1141119