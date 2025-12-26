質疑類初選結果要求複查 邱建富：爭的非官位而是「知的權利」

前彰化市長邱建富質疑民進黨彰化縣類初選結果，要求複查民調。（圖／翻攝自邱建富臉書）

民進黨選對會拍板，確定徵召立委陳素月投入2026年彰化縣長選舉，不過，曾表態爭取提名的前彰化市長邱建富對類初選結果提出質疑，要求複查，並表示「若黨中央一意孤行，那我就會走自己的路」，引發外界熱議。對此，邱建富今（26）日回應強調，自己從頭到尾爭取的不是官位，而是「知的權利」，並質疑為何至今仍無法取得完整的民調報告書。

邱建富表示，近日因他一句「如果黨中央一意孤行，那我就會走自己的路」，引發外界大量批評與謾罵，甚至有人直指他是在「求官」，讓他內心相當沮喪。他強調，過去12年來，每逢選舉皆為黨內和諧選擇退讓、接受協調，甚至擔任操盤角色，協助他人順利當選，反問至今是否曾因此獲得任何一官半職，直言相關指控「真的夠了」。

廣告 廣告

邱建富指出，若自己真是為了官位而行動，如今坐在位置上的人理應是他，但事實並非如此；反倒是曾連任失敗的人獲得職務，甚至還違反行政中立，公開發文、站台助講，力挺特定派系人選。他重申，自己從頭到尾爭取的不是官位，而是「知的權利」，質疑一份完整的民調報告書，為何至今仍難以取得。

他進一步說明，這次出現所謂「類初選」的制度，正是因為他一再堅持，不能在毫無依據的情況下直接徵召人選；在協調會議中也曾清楚說明，民調僅供「參考」，最終仍須經過「綜合評估」才能決定提名人選，然而實際結果卻僅以民調作為唯一依據，與當初共識明顯不符。

邱建富質疑，若一切只看民調，為何不乾脆舉辦正式初選，並依規則由三家民調公司進行調查，必要時再進行第二次民調。他指出，目前整個決策過程不僅讓支持者無所適從，連選對會成員都對公告時程提出質疑，反問在這樣的情況下，自己是否連追求真相、要求清楚交代的權利都沒有。

他強調，始終相信民進黨是一個重程序、講民主、尊重基層的政黨，希望這些價值不會在關鍵時刻被忽略，並表示自己將持續站在基層、站在支持者身邊，因為問心無愧。

民進黨選對會拍板徵召立委陳素月投入2026彰化縣長選舉，不過邱建富卻質疑類初選結果，要求複查。（圖／CTWANT攝影組）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

全是台灣訂單！一次訂1500根「鋼鐵香蕉」 網歪樓笑翻：急診要忙了

誠品南西店外驚現恐嚇字條！放話「我將會殺更多人」 警方採證追查中

11歲男童騎騎YouBike擦撞法拉利超跑 網友驚呼：弟弟「財負自由」