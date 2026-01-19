質疑馬德案雙標 藍憂寒蟬效應

國民黨副主席蕭旭岑（右）19日直言，檢調羈押媒體人有恐嚇作用。左為國民黨主席鄭麗文。（本報資料照片）

中天主播「馬德」林宸佑被控違反《國安法》、貪汙等罪嫌遭羈押禁見，國民黨副主席蕭旭岑19日直言，檢調羈押媒體人有恐嚇作用，未來半年內，常常監督執政黨的媒體或媒體人的聲音會小很多；民眾黨第一時間呼籲司法公平審理勿抹紅，立院黨團辦公室主任陳智菡重申，檢調若有證據，應清楚說明，而非依政黨偏好而有不同判斷。

國民黨主席鄭麗文昨接受媒體人黃光芹專訪時表示，馬德案目前資訊有限、她無法評論，但氛圍與方向就是賴清德卯起來賣芒果乾（亡國感），用司法抓人。

廣告 廣告

蕭旭岑接受媒體人王淺秋專訪時強調，他也是媒體出身，對新聞人捲入政治案件特別敏感，尤其是一個長年監督執政黨，且擁有聲量與影響力的媒體人，若要如此大動作查辦，一定要特別慎重。

他提到，前中央社記者郭玫蘭當年也曾被檢方認定是「共諜」，最終卻不起訴，郭聲譽受損、求職受阻，沒有得到平反，最後罹癌去世。他不知道「馬德案」的真相與是非，但要求賴政府一定要有明確的事證，絕不能走上郭玫蘭案的老路。

此外，蕭旭岑質疑，明明最多「共諜」在總統府與行政院，這些嫌疑人反而可以幾十萬元交保，馬德卻當場收押，明顯雙標，合理懷疑所謂的馬德「共諜」案只是恐嚇在野黨與媒體的序曲，未來只要監督政府，都將人人自危，這將是台灣民主敗壞的開始。

陳智菡強調，中華民國是法治國家，應遵守「無罪推定原則」，不應利用片面媒體報導未審先判；陳也說，民眾黨並非聲援馬德，而是要求司法應公平審理，若此案真有明確證據指出馬德違反《國安法》，到什麼程度必須裁定羈押禁見應有清楚標準，而非司法可依個人喜好、政黨偏好就有不同判斷。