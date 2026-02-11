質疑高金素梅遭檢偵辦涉政治動機 李孝亮提三問喊「司馬昭之心人盡皆知」

國民黨青年軍、台北市中正萬華市議員擬參選人李孝亮質疑高金素梅案偵辦動機。（圖／黃耀徵攝）

針對無黨籍立委高金素梅涉嫌詐領助理費、補助款及非法輸入COVID-19試劑等三案遭檢調偵辦，國民黨青年軍、台北市中正萬華市議員擬參選人李孝亮今（11）日質疑偵辦動機，提出「三問」，並直指民進黨此舉是「司馬昭之心，人盡皆知」，引發政治操作疑慮。

台北地檢署昨日指揮調查局展開大規模搜索，約談對象多達17人。經漏夜偵訊後，高金素梅因身體不適未完成詢問先行請回。現任辦公室主任利春仁以10萬元交保；前辦公室主任張俊傑遭聲請羈押禁見；張俊傑之女、亦為Matzka妻子的雲雅舜，因帳戶供台灣原住民多族群文化交流協會使用，涉嫌幫助洗錢，訊後以50萬元交保並限制出境、出海。

李孝亮表示，北檢搜索高金素梅住處與辦公室，且動用國安單位偵辦，引發社會高度關注。他質疑，案件本質尚未明確，卻以「國安」高規格處理，外界難免揣測賴政府是否有「殺雞儆猴」的政治意圖。

他並提出「三問」指出，若案件僅涉及助理費與補助款，與國安何干，為何需要國安系統介入？其次，高金素梅違反《醫療器材管理法》一案早在2年前已判決無罪，為何如今重啟調查，是否有「冷飯熱炒」之嫌？最後，在朝野對立升溫之際，司法動作時機是否過於巧合，是否存在政治操作疑慮。他更以「司馬昭之心，人盡皆知」形容民進黨作為。

李孝亮指出，回顧去年檢調偵辦罷免綠委連署案件，從地方黨部到民間團體一路搜索、約談，已引發爭議。如今再度出現高規格偵辦在野民代的情況，對象雖不同，但手段相似，令人懷疑是否透過司法體系形成制度性的政治追殺。他質疑，當司法屢次對準在野陣營出手，人民自然會問，究竟是依法辦案，還是政治清算。

