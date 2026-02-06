質疑高鐵延伸宜蘭「環評有瑕疵」民團提訴願 民代率200鄉親對峙

反對高鐵延伸宜蘭的團體（左圖）今天到環境部提訴願，支持延伸的宜蘭鄉親（右圖）到場嗆聲。廖瑞祥攝



高鐵是否延伸宜蘭爭論不休，反對方「公民幫推」、前交通部長賀陳旦今天（2/6）赴環境部遞交訴願書，質疑高鐵延伸宜蘭報告書未釐清諸多疑點，程序混亂，且未做好地方溝通；支持的民代也率領上百名宜蘭居民到場發聲，強調宜蘭人需要高鐵以發展建設，更嗆「賀陳旦、你滾蛋」。

公民幫推、高鐵延伸宜蘭監督聯盟「高鐵延伸宜蘭訴願」記者會。廖瑞祥攝

公民幫推、高鐵延伸宜蘭監督聯盟「高鐵延伸宜蘭訴願」記者會，賀陳旦（右二）等人向環境部提出訴願。廖瑞祥攝

高鐵延伸宜蘭監督聯盟召集人康芳銘表示，高鐵延伸宜蘭計畫的環境影響說明書與環評報告，從未納入與高鐵宜蘭站特定計畫區之間不可切割的關聯性，未能評估到特定區開發可能帶來的環境衝擊，但環評審查卻分開進行；此外，高鐵營運高度仰賴宜蘭站特定區開發挹注財源，第一階段環評評估卻沒有相關文件，等於在資訊不完整狀況下做成判斷。

康芳銘還提到，本案沿線將拆遷140棟民宅、影響大量農地，若加上特定區計畫，更可能區段徵收超過400公頃優良農地，但對農民生計、地方社會結構的衝擊卻沒有納入評估；而開發工程將產生961.7萬立方公尺土石方，但處置地點與期程高度不確定，卻匆促通過環評，程序不符法令要求。

公民幫推、高鐵延伸宜蘭監督聯盟「高鐵延伸宜蘭訴願」記者會，賀陳旦受訪。廖瑞祥攝

宜蘭縣環境保護聯盟理事長孫博萮說，環評初審小組多位委員明確要求加開地方說明會，開發單位卻消極配合，未實質補足地方溝通程序，最終環評竟仍通過，嚴重削弱審查機制的公信力，程序明顯流於形式，存在重大瑕疵。

前交通部長賀陳旦指出，「沒有反對高鐵，只是希望給直鐵一個機會，給宜蘭一個機會」，鐵道局美化高鐵效果，又醜化直鐵，將直鐵成本、台鐵虧損置若罔聞；此外，開發單位沒有做好溝通，導致居民不清楚計畫。其實宜蘭空間計畫是均衡城鄉發展，高鐵則是集中發展，也就是要讓宜蘭人去適應非原本的生活。

至於現任交通部長陳世凱未回應辯論一事，賀陳旦說，公務部門現職人員不適合辯論，他不想讓交通部長為難，但希望部長之外的重要幕僚能代替陳世凱出面說明，他願意公開討論。

前環保署副署長、律師詹順貴接受委託向環境部提出訴願，他強調，環評對高鐵延伸宜蘭對特定區的環境影響完全沒有評估，挖隧道產生的900多萬立方公尺土石方處置地點也未明確說明，該審查的都沒有釐清，因此提出訴願，若被駁回，將打行政訴訟。

立委陳俊宇等人與鄉親表達支持高鐵延伸宜蘭。廖瑞祥攝

支持建設的宜蘭縣議員陳福山、宜蘭縣壯圍鄉鄉長沈清山等率領200多名鄉親，北上發聲力挺北宜高鐵，高喊「宜蘭人要高鐵」、「賀陳旦、你滾蛋」。陳福山強調，北宜高鐵有助於區域平衡發展，高鐵延伸到宜蘭後，將來延伸到花東才有實現的基礎，讓東部發展更好。

沈清山強調，宜蘭人口外移且高齡化嚴重，如果高鐵延伸宜蘭成真，將可帶來更多廠商進駐，也能讓青年留在宜蘭發展，甚至吸引外縣市人口到宜蘭就業。

立委陳俊宇等人與鄉親表達支持高鐵延伸宜蘭。廖瑞祥攝

