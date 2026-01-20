質疑黃國昌拿密件目的！ 鍾佳濱：為抄錄清單、自提在野版國防特別條例

民進黨立院黨團今召開「完備國會保密規定 院會速修議事規則」記者會。(記者劉信德攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕立院外交及國防委員會昨召開機密會議，邀國防部長報告1.25兆國防特別預算內容，民眾黨立委黃國昌被發現離開會議室時攜出機密資料，幸好後來追回；黃辯稱自己「不小心」帶走資料。民進黨團今召開記者會質疑，黃一系列的舉動，企圖抄錄國防採購清單，把他們要的留下，不要的排除，再提出在野版本，並主張本週五院會應儘速修定「立法院議事規則」增新將秘密文件攜出罰則。

鍾佳濱指出，「立法院議事規則」第50、52條規定，秘密會議之紀錄及決議，立法委員、列席人員及本院員工，不得以任何方式，對外宣洩；立法委員違反本規則應付紀律委員會議處；本院員工違反者，由院長依法處分之；列席人員違反者，由本院函各該主管機關依法辦理。

廣告 廣告

鍾佳濱續指，由於黃國昌主張他是「攜出文件」的確沒有連結到52條的罰則。現行48條僅規定，秘密會議中之秘密文件，由秘書處指定專人蓋印、固封、編定號數，分送各委員簽收；其有收回必要者，當場分發，當場收回，不得攜出會場，但並無連結罰則。

鍾佳濱強調，他去年在司法及法制委員會就排審，民進黨團所提立法院議事規則48條修法、立法委員行為法等，要強化秘密會議文件安全性，但遭到國民黨立委及黃國昌以提出散會動議的方式，無法完成審查。

「黃國昌揚言他不審政院版國防特別條例，要自行提出！」鍾佳濱質疑，昨天黃參與機密會議，是否企圖要取得採購清單、抄錄內容，並把他們要的留下，不要的排除，再提出在野版本，讓國軍無法獲得必要的裝備，這恐為在野黨的目的。

鍾佳濱痛斥，黃國昌一系列的行為包含，赴美返台後稱「美方跟我講很多，但不能跟大家講」、「反對政院版國防特別條例」、「要提出民眾黨版本條例」、「要等到週一機密會議結束後提出」等。結果，黃國昌昨天被抓包了，機密文件被及時追回，民進黨團就等著看在野黨怎麼提出他們版本的國防特別條例。

媒體追問，黃國昌攜出機密文件後，雖承認自己「不小心」帶走資料，但強調前後時間不到30秒，民進黨團是否調閱監視器，並提出譴責案？鍾佳濱回應，調監視器是要確認黃國昌是否有「宣洩予他人」，依照現行尚未修訂的議事規則，單純攜出文件，並不構成送交紀律處分要件。

鍾佳濱強調，民進黨團曾主張修正「立法院議事規則」第48條，將攜出機密文件納入具體處罰規範，但在2年前卻遭在野黨阻擋，令人質疑在野黨是否早已預見今日狀況企圖卸責。因此，民進黨團將要求於本週五院會，儘速補齊並完備相關會議規範。

【看原文連結】

更多自由時報報導

黃國昌竟將國防機密會議資料帶走！林楚茵：還好第一時間被追回

自由爆新聞》黃國昌又被自己打臉了！機密會議「攜出30秒」神預言網朝聖

先知？尚毅夫上週曾斷言 黃國昌出席機密會議「就是去偷東西」！

黃國昌帶出國防機密被抓包 他「日行一善」：翻成英文寄給美國務院！

