質疑黃捷無視選區心衛狼案！網友慘遭封鎖怒批：同理心呢？

高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行祕書何建忠，日前爆發性侵列管輔導弱勢少女醜聞，引發社會高度關注。近日有網友在社群平台Threads發文，質疑該選區的民進黨立委黃捷對此案不聞不問，未料竟迅速遭到黃捷封鎖，此舉隨即引發網路輿論炸鍋，批評黃捷缺乏同理心。

民進黨立委黃捷。（圖／中天新聞）

該名網友在Threads發文指出，何建忠身為官員卻犯下嚴重違反道德的案件，許多立委都激動質詢衛福部，但身為包含苓雅區在內的高雄區域立委黃捷，卻未見人影，甚至連公開發文批評都沒有。該網友質疑黃捷具備台大公衛背景，難道因為案件發生在高雄，見苗頭不對就選擇不站出來發聲。

網友在質疑黃捷後，其社群帳號卻遭到封鎖。（圖／翻攝自threads）

發文不到一天，該名網友便貼出截圖，顯示遭到黃捷帳號直接封鎖。網友對此感到不可思議，批評這就是民進黨立委的應對方式，並對黃捷的處置感到相當無奈與可笑。此舉隨即在網路上引發熱烈討論，不少網友對民意代表封鎖選民提問的行為表示不解。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

