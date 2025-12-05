質疑「小紅書」被禁！ 蔣萬安︰要對台灣民主與年輕人有信心

中國社交軟體「小紅書」被禁，台北市長蔣萬安表示，要對台灣民主、年輕人有信心。(記者廖振輝攝)

〔記者甘孟霖／台北報導〕中國社交軟體「小紅書」2年來涉入1706件詐騙案，政府啟動「網際網路停止解析與限制接取」，台北市長蔣萬安今(5日)表示，要對台灣民主與年輕人有信心，我們在華人世界引以為傲的言論自由，賴政府這樣做，我們還能稱是不翻牆的民主？

蔣萬安表示，打詐一定要做，大家都會支持，但標準應該要一致且合理，他看到很多人提出，其他社群平台也充斥詐騙廣告訊息，甚至更多，政府標準在哪要說明。

他說，政府既然認為關掉平台有助打詐，那應該一個月後，甚至往後定期檢視打詐成效；此外，他也看到有人認為，小紅書因為是中國社群，才有這樣的處置，但他認為，政府要對台灣民主以及年輕人有信心，「何況我們在華人世界引以為傲的言論自由，賴清德政府執意要這樣做，那我們還能稱我們是不翻牆的民主嗎」？

媒體問，是否認為兩岸關係更悲觀？蔣萬安強調，曾說過兩岸關係越艱困，越需要溝通交流。

