質疑「正義使命」軍演不正義也不合法 蘇紫雲：中共連滾帶爬臨時拼湊

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲質疑，中共「正義使命」軍演既不正義也沒有合法性。（資料照片／民進黨提供）

中國解放軍29日起對台展開代號「正義使命-2025」聯合演習，今天（30日）於台灣周邊進行實彈射擊。國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲中午受訪時表示，此次中共「正義使命」軍演既不正義也沒有合法性，可說是連滾帶爬臨時拼湊出來的，以武力恫嚇的老套方式，加上文宣認知作戰假訊息藉此威脅台灣人民。

國防院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲今天中午與民進黨發言人韓瑩錄製網路節目《午青LIVE》時表示，中共釋出無人機拍攝台北101與中央山脈畫面，視角不對，已被證實是假訊息，卻還有民代跟著轉貼嘲諷，中共就是要利用心理戰，讓人民心生畏懼自動放棄，現在台灣最大威脅是在地的協力者跟著傳播錯假訊息。

蘇紫雲指出，針對近期傳出後備幹部群組有讚揚共軍，貶低政府的言論，除了政府澄清速度要快，也要提醒民眾散播假訊息要承擔一定責任，不適切的言行應當受到法律處置，才能更進一步防止假訊息的散佈。

「沒有足夠的防衛能力，等於對侵略者發出邀請。」蘇紫雲舉例，國防特別預算中的台灣之盾整合防空系統一體化，就如同千手觀音可以抵禦飛彈、無人機，嚇阻解放軍登陸，「這不只是提升自我防衛能力，還能提高產業升級」，不止台灣，世界的民主國家也是這麼做，呼籲國人能夠一起支持國防預算。



