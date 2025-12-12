質疑「這家賣馬桶又要接什麼國防大案」 王鴻薇：一起盯看看

台南福麥室內裝修公司標下國防部RDX炸藥標案，引發外界譁然。國防部長顧立雄回應表示，因這些武器彈藥及零件，國內「沒有自製產能」，只要能夠提出相關輸出許可的證明，都有資格來投標。國民黨立委王鴻薇質疑表示，大家可以一起盯看看，這家賣馬桶又要接什麼國防大案。

王鴻薇今(12日)在臉書粉專貼文表示，提醒大家，最強軍火炸藥商，福麥裝潢公司關係企業，監察人為李文慶，而且曾登記相同地址的「元瀚衛廚用品」在今年9月才增加「槍砲彈藥刀械輸出入業」，目前還沒有標案。大家可以一起盯看看，這家賣馬桶又要接什麼國防大案。

網友留言表示，「真是誇張到極點」、「食髓滋味，又來一個超思臭雞蛋案」、「有一天麵包店賣核彈，我也不稀奇了~ 」、「9月新增，過兩個月說要增加國防。然後立刻得標？這樣還不夠明顯？還有會驗貨嗎？怎麼驗？流程？有合格人員嗎？檢調怎麼突然消失了？麻煩恪守職責，全力監督」、「1.2兆真要過了，那就會有不少這種公司出現？」、「F-35就可以交給他了」、「那麼厲害，廚房通庫房，買架殲-20看看」。

也有網友表示，「1.25兆 請守好！」、 「 超扯！」、「 真拿這些問題沒輒嗎？ 」、「 原來一般行業能進口槍砲？」、「搞衛廚的都能搞軍火？ 」、 「 顏色對了就是王道，悲哀至極」。

