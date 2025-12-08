質疑「鄭習會」並非空穴來風！吳思瑤籲國民黨說清楚到底提了什麼條件？

記者盧素梅／台北報導

國民黨主席鄭麗文曾表態有意與中共總書記習近平會面，有媒體報導指「鄭習會」鎖定農曆年前後登場，但國民黨駁斥沒有此事。對此，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤今（8）日表示，鄭麗文的兩位新任主席中國跑是事實，因此對於「鄭習會」，媒體的媒體都不是「空穴來風」，國民黨應該說清楚，到底是提了什麼條件？

有媒體報導指，據北京涉台系統及國民黨內部消息，國民黨2位副主席接連低調赴中國交涉後，雙方已達成共識，「鄭習會」鎖定農曆年前後登場。為求互信，北京提出高度敏感的「三張門票」做為前提，也就是包括擋下軍事採購預算、阻止國安法制立法進程，以及國民黨對於有害兩岸統一目標的體制應提出改革與行動。國民黨則發出新聞稿駁斥，報導純屬捏造，號稱「內幕」，意在操弄政治，此種作法實已屢見不鮮。

吳思瑤上午回應時表示，國民黨對於「鄭習會」的駁斥跟澄清，真的是蒼白無力，看看鄭麗文指派的兩位新任副主席，不也是往中國跑嗎？現在就是民眾要求國民黨說清楚，到底是提了什麼條件。

吳思瑤並表示，這些報導都不是「空穴來風」，譬如說「鄭習會」如火如荼的安排，那國民黨可能就會答應中國改黨章，看國民黨會不會把反共刪除，這樣就會成為鄭麗文跟中國私相授受，對應他們黨中央的作為，反對國防得這些作為，恐怕這些傳聞不是傳聞。她說，「鄭習會」若不是事實，反國防反軍購不是事實，「就應該提出更具體的行動澄清。」

至於館長難過藍白沒人挺？吳思瑤表示，對於館長的行為，她實在不想多做評論，館長對台灣社會的傷害都已經發生了，她不想評論，那民眾黨主席黃國昌跟館長之間，那是他們兩人之間的事，對於國家的情況差太多了，不需要花時間評論。

