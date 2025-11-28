質疑1.25兆軍購恐成「廢鐵」 麥玉珍：飛機有試飛、真的能用？

民眾黨立委麥玉珍今日質疑1.25億軍購恐成廢鐵，飛機是否有試飛？ 圖：翻攝自民眾之聲YT

[Newtalk新聞] 總統賴清德日前提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」，高達1.25兆新台幣的軍費，在野黨批評製造台海危機，而民眾黨團副總召張啟楷今（28）日在記者會中表示，支持國防支出，但仍會嚴審預算。但民眾黨立委麥玉珍卻驚人說出「買這麼多軍購是不是變成『廢鐵』在那邊？或是飛機有沒有試飛、真的能用？」

民眾黨今日召開「台灣進入準戰爭狀態？賴清德準備全面開戰」記者會。

麥玉珍表示，不希望任何新住民在台灣被剝奪權益，不管是生活權、參政權，被搞內鬥到無法呼吸。她認為，內政部硬凹用國籍法解釋兩岸人民交流，現在是行政單位不守法，人民只能受壓迫。

她接著說，我們更關心的是台灣少子化危機，在台灣的新二代有20萬人，每天出生兒8個就有一個是新住民的小孩，我們新住民努力在台灣努力深耕，但賴政府卻一直搞內鬥，卻看到不斷分裂的社會，希望政府解決低薪少子化、經濟衰退問題。

麥玉珍批評，不敢面對少子化國安危機的政府，才是台灣最大的風險，台灣需要的是團結、生存，不是政治鬥爭的內耗。買這麼多軍購是不是變成「廢鐵」在那邊？或是飛機有沒有試飛、真的能用？我們擔心的是這個。

麥玉珍最後呼籲，要賴政府聽自己人民的話，不要聽別人的，只有台灣的人民才是你的家人。

