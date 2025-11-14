質疑188隻受虐犬「遭繼續利用」 米可白發文開槓鍾東錦

中部中心／ 邱俊超 苗栗報導

苗栗一處犬舍10月底爆出，飼養273隻狗，9成以上聲帶都被割斷，引發社會撻伐。藝人米可白多次為毛小孩發聲，14日再發文，質疑縣府漠視、輕縱，也沒有全數沒入照顧，更點名苗栗縣長鍾東錦，等待他當初的保證；鍾東錦則在臉書中回應澄清，已經購置新籠，設法提高收容所上限，17日第一波開放認養。

苗栗收容所，14日大滿房，有的犬隻汪汪叫，有的卻是張嘴叫不出聲，牠們就是10月底遭不肖犬舍剪斷聲帶的毛小孩。長期關懷流浪貓狗的藝人米可白，在事發後，多次網路發文關注，14日直接喊話苗栗縣政府，對動防所失望。兩百多隻狗被割聲帶拔狼爪，只為了繁殖。孩子們沒有被救出，只是被悄悄轉移到另一個繁殖場繼續被利用。縣府動防所趕緊澄清，絕無此事！

總共273隻的受虐犬隻，米可白心疼毛小孩無法為自己發聲，更標註苗栗縣長鍾東錦，當初說好的保證呢？有沒有持續追究稽查責任？才PO文5小時就有上萬人按讚支持，引起高度關注。縣長鍾東錦隨後又在臉書回應，從來不存在淪為繁殖犬再次牟利的問題。只是要為牠們尋找好的暫時收容點，已經購置新籠，設法在法規內提高上限收容。

















狗狗無辜變無聲，米可白跳出來仗義執言，苗栗縣府澄清沒有漠視，絕對不允許誰虐待動物。

















原文出處：苗栗犬舍9成犬遭割聲帶案 米可白喊話鍾東錦：等待當初的保證

