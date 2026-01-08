質疑F-16戰機失事記者會都加上「無」！徐巧芯傻眼開罵 顧立雄：必要進步的做法

國防部從今（2026）年元旦開始實施「機密資訊精準標示精進作法」，不論對內、對外公文，都須逐段審認及標示，每段標示密等，不過這項做法卻引發基層官兵反彈，國民黨立委徐巧芯也在今（8）日質詢此事，甚至跟國防部長顧立雄舌戰，但顧立雄仍表示，為了跟美軍實質交流，「這是必要進步的方法」。

軍方今年開始實施的「機密資訊精準標示精進作法」，最初連官兵的Line都被要求要加上密件等級，但由於過於不合時宜，短短6天國防部就取消通訊軟體的要求規範，但公文仍需要加上【無】等密件等級字樣。而在昨天F-16失事記者會上，空軍的簡報也都在每一段都加上【無】，徐巧芯今質詢問及，對外公開記者會，不可能有機密，為何還要寫【無】，這個政策到底有什麼好處？

顧立雄回應，精準核密是美軍行之有年的制度，為了跟美軍實質交流，建立共同圖像，這是要做到的基本功，第二美軍作法在網路上都可以找到相關案例，美軍公開資訊也會標示（U），即「Unclassified」。

國防部長顧立雄8日於外交國防委員會備詢。（顏麟宇攝）

聽聞後徐巧芯立刻駁斥，該份美軍報告她看過，裡面僅是「建議」，沒有要求一定要，顧立雄則連忙否認，稱美軍現在整份文件機密等級也會逐頁、逐段標示，這跟國軍標示【無】是一樣的，這樣的作法，是跟國家機密保護法精神一致。

對於顧立雄說法，徐巧芯不滿直呼「顧立雄是律師耶」，徐巧芯表示，國家機密保護法要經過核定程序，今天立院的報告也經過程序嗎？今天是公開的記者會，不是機密，每一段寫無，讓大家覺得很好笑，顧立雄則說，對外公開資訊就會進行討論，對作業的人來講，作業的人要評斷這一段是什麼機密，「我覺得一點都不好笑」。

由於顧立雄的回擊，也讓徐巧芯聽到更不爽直嗆，「全台人民都覺得好笑、軍官莫名其妙，只有顧立雄大部長覺得不好笑，你內部文件怎麼寫是你的事情，公開的記者會還有必要嗎？不然幹嘛取消Line？就是因為知道太擾民，內部資料交給國防部怎麼寫都可以，公開記者會，你寫一個大家就知道，讓民眾清楚看懂記者會內容」。

外交國防委員會召委王定宇此時打圓場，請國防部就記者會公開資訊是否要這樣標是可以審慎考慮，寫無若引起錯誤判讀，也可以寫U，顧立雄則解釋，國防部會聽取各方意見，大家調整原來習慣的做事方式，會增加適應成本，會逐步蒐集意見、檢討，「但我們覺得這是必要進步的做法」。

