質詢出糗！造詣唸「造紙」遭網諷 黃國昌尷尬：回去罰寫十遍

針對在質詢時口誤出糗掀起討論，民眾黨主席黃國昌今天（21日）尷尬的說，「我等一下回去，重新罰寫十遍」。（圖／李智為攝）

民眾黨主席黃國昌昨在立法院質詢時，誤將「造詣」唸成「造紙」，而這是他半年內第二次念錯同一個字，在網路上掀起討論，也紛紛遭網友質疑其中文程度。對此，黃國昌今天（21日）在記者會上被問及此事，他面露尷尬地表示，這個是他的口誤，其實自己之前直播時，就有犯過相同錯誤，「沒關係，我等一下回去，重新罰寫十遍」。

黃國昌昨質詢憲法法庭書記廳長許碧惠時提到，「你是廳長，我知道廳長應該程序法學、訴訟法學造『紙』（應為造詣）應該滿深」，出糗片段在社群平台上瘋傳，掀起熱烈討論，也被不少網友諷刺「唸詣（ㄧ、）啦，有這麼難唸嗎」、「難怪廳長對黃國昌投以關懷的眼神」。

廣告 廣告

對此，黃國昌今天上午在記者會上被問及此事，他面露尷尬地說，這個是他的口誤，其實自己之前直播時，就有犯過相同錯誤，「沒關係，我等一下回去，重新罰寫十遍」，希望自己下次造詣不要再講成造紙。

針對昨晚受邀至政治大學演講，有學生在外發傳單抗議憲法法庭癱瘓，黃國昌回應，自己昨天演講，從頭到尾沒有遇到抗議，他知道有學生在發傳單，昨天也有學生問相關問題，自己也回答了，「如果這個就是所謂抗議的話，我有一點驚訝」。



回到原文

更多鏡報報導

黃國昌於「鄭黃會」談新北市長選戰 李四川：沒時間看、沒有評論

曝藍白縣市長整合還沒談 黃國昌：若能建立聯合政府都樂觀其成

蘇巧慧否認支持參選新北市長到底 黃國昌遭打臉反嗆：蘇貞昌連神明都敢騙