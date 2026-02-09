質詢台灣有事 岡田克也落選

日本眾議院改選結果出爐，曾於去年10月國會質詢中向首相高市早苗發起「台灣有事」提問的資深議員岡田克也，此次意外落敗，終結連續12次當選紀錄。岡田長年穩固的選區版圖，最終不敵「高市旋風」，成為本次選戰中最具象徵性的翻盤案例。

岡田坦言，落敗主因有二，一是高市旋風外溢的高支持度效應，不僅鞏固了原有的自民黨支持者，更讓部分無黨派轉投自民；二是網路輿論環境惡化，假訊息與批評聲浪大量擴散，競選團隊未能有效因應。岡田1990年首度當選後連任至今，競選成績不俗，上屆還以2.5倍的驚人差距擊敗同選區自民黨候選人。

9日傍晚，岡田在社群平台發布收拾議員會館辦公室過程，畫面可見過往演講照片、閣員時期紀念照陸續取下，桌上堆滿多年累積文件。他在影片中感謝支持者多年來的陪伴，並表示雖然告別國會，但仍將持續培養年輕世代與政治改革，語氣難掩落寞。

外界普遍認為，岡田去年11月在國會質詢針對「台灣有事」要求政府說明應變機制，是近期中日關係緊張的導火線。當時他質疑政府未清楚界定「存立危機事態」的適用條件，高市則回應，日本應建立能因應各種突發狀況的體制，隨後引起一系列外交爭議。

事實上，岡田出身優渥，家族與大陸經貿往來密切。父親岡田卓也是日本零售業龍頭永旺集團（Aeon）創辦人，2010年起積極布局大陸，現有23處大型購物中心。集團也曾以Jusco名義插旗台灣，但不久後全數撤出。相關背景在選戰期間亦曾被媒體放大解讀。

在岡田失利同時，他的妹婿村上誠一郎則在自民黨內部上演「逆轉勝」。村上在石破政權擔任總務大臣，期間批評前首相安倍晉三是「國賊」，後因立場鮮明遭邊緣化，此次僅列入四國選區比例代表名單第10順位，原本被視為幾乎無緣當選，卻在執政黨大勝的情勢下意外保住席次。