質詢對槓綠議員惹爭議 蔣萬安力挺殷瑋：政務官本就該為政策辯護
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導
台北市議會昨（9）日總質詢期間，民進黨議員何孟樺針對無菸城市政策執行人力提出質疑，並建議研考會主委殷瑋親自加入稽查勤務，引發雙方在議場激烈交鋒，何一度喊暫停時間，讓市長回答，質問殷「誰是你老闆？」殷則重複強調，「人民是我的老闆。」對此，台北市長蔣萬安今（10）日受訪時公開力挺殷瑋，強調政務官本來就該為市府政策辯護。
昨日總質詢，何孟樺詢問無菸城市推動後第一線稽查人力配置，認為基層公務員長期承擔大量勤務與加班壓力，甚至點名殷瑋與市府發言人體系可加入相關排班勤務。質詢過程中，殷瑋主動站上備詢台回應，表示自己曾到現場參與宣導工作，也歡迎議員一起投入。雙方隨後火藥味逐漸升高，爆發激烈的攻防，何孟樺要求暫停時間，請市長回答，並質疑殷「誰是你的老闆？」殷瑋則表示，「人民是我的老闆」。
蔣萬安上午前往大龍老人住宅，出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會。活動前接受媒體聯訪時，被問及前一天議場內研考會主委殷瑋與議員對槓引發爭議一事。對此，蔣萬安今天受訪時表示，政務官本來就該為政策辯護，「人民本來就是我們的老闆，人民攏是咱的頭家。」
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