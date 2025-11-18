質詢有對價關係遭列貪污被告？律師預言「黃國昌刑期」！

論壇中心／綜合報導

民眾黨主席黃國昌因遭爆養狗仔，牽扯出一連串問題，其中支付狗仔薪水的凱思國際幕後操控者疑似就是黃國昌，且《鏡週刊》今日再爆凱思國際金流複雜，不過卻有款項流向黃國昌，而黃國昌則曾針對凱思金主的個案進行質詢，現在北檢已分「他案」將列黃國昌為貪汙罪被告，將進行約談。對此，律師陳君瑋在《頭家來開講》節目上預言「黃國昌恐會遭判10年刑期」！

陳君瑋律師分析，貪汙治罪條例第五條，有下列情形之一者是七年以上有期徒刑，其中「對於職務上之行為，要求、期約或收受賄賂或其他不正利益者」，就是像是左手收錢、右手質詢，要求、期約、收受賄賂這三個行為都構成犯罪，前時代力量黨主席徐永明的部分是只有期約，就是預計未來要幫你做這個事，但是實際上還沒開始操作，就已經構成既遂了，被判7年4個月，而黃國昌如果真如週刊所說，錢有入袋，然後又不認罪「有可能判到十年以上」。

不只如此，律師也預言，等到明年2月民眾黨兩年條款開始執行，黃國昌就會失去國會保護傘，那很有可能成為柯文哲2.0，搜索、聲押、羈押這些程序可能都重來一遍。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：頭家講(影)／黃國昌質詢有對價關係遭列貪污被告？律師預言「恐遭判10年」！

