質詢李洋棒球資源惹議 葉元之喊冤：大段質詢中幾句遭「放大檢視」
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導
運動部長李洋26日到立法院進行業務報告並備詢，立法委員葉元之詢問他，對於中國大陸要高薪挖腳我國棒球人才，是否有因應之道，李洋也被問及日本棒球明星大谷翔平等議題。網友質疑，葉元之怎麼問一個羽球出身的李洋，關於棒球的事。
對此，葉元之今（27）日喊冤，有些問答只是一大段質詢中的幾句，卻被放大檢視，昨天因為是李洋第一次來，自己就問了很多，針對比較關心的幾個運動項目，向李洋就教。然而因李洋剛上任，對整個業務可能若是太細節，沒有辦法立即回答，所以他把幾個方向跟部長講，接下來運動部會提供資料，雙方再進行後續討論。
談到棒球的部分，葉元之說，比較關心的就是明年經典賽，到底運動部會給我國的球隊什麼樣資源？當然有提到大谷翔平，他說外界質疑的，其實是一大段質詢裡面的幾句話，但後來就被放大了。
棒球的部分，葉元之還有提到，有關於中國大陸要成立城市棒球聯盟，高薪挖腳我國的基層棒球人才，例如說，花4萬塊人民幣要挖訓練員，那一定會用更高薪資挖角我國教練、球員、裁判等，也有問部長有沒有因應之道？對方回應，也是事後會提供資料給葉元之國會辦公室。
除了棒球之外，葉元之也關心了匹克球（Pickleball），因為運動部最重視的是全民運動。他認為匹克球是一個很適合做全民運動的項目，特別適合長輩、年輕人，甚至全民都可以。葉元之質詢時也提到，希望運動部可以跟地方政府合作，多弄一些場地。至於電競部分，葉元之也提醒，電競的人才、電競選手，比如那些為國爭光的選手或者出國比賽的選手，退役下來可能會面臨到職業傷害等問題。
葉元之說，昨天李洋來立院，第一題自己就是跟他講關心的是哪些議題，如果昨天沒有辦法回答得很細節，當然運動部就只能事後提供資料給立委辦公室。
葉元之強調，昨天主要講幾個方向的問題，剛好提到大谷翔平，有幾句話被放大檢視；昨天看到很多網友在造謠，感覺好像大罷免還沒有結束。他還特別提到，昨天有個好像是媒體小編在質疑，葉元之怎麼會去問一個打羽球的人，有關棒球問題？葉元之表示，因為李洋是運動部長，是運動員出身，所以問他運動相關的，應該都是屬於他業務範圍。
照片來源：李洋臉書、葉元之臉書
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
政院版《財劃法》送審遭藍白封殺 賴瑞隆號召8綠委共點名3藍委面對
國防特別預算1.25兆 羅智強提醒：烏克蘭面臨割地賠款仍無法進北約
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前
擺脫隊史最爛肥約！傳天使要買斷前世界大賽冠軍球星最後一年合約
體育中心／丁泰祥 報導一個已經快被球迷忘記的大谷翔平前隊友Anthony Rendon，他和天使隊簽下的7年2.45億肥約，被認為是史上最爛的合約之一，因為過去6年來，現年35歲的Rendon經常受傷，只為天使出賽了257場比賽，明年將是他合約的最後一年，傳天使正在和Rendon談提前買斷，擺脫爛約的束縛。FTV Sports ・ 1 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 19 小時前
冬盟》台灣史上首次完封日本社會人 林振賢談一點可惜：年輕投手沒有企圖心搶先發
台灣海洋25日澄清湖球場4分差完封日本社會人，這是台灣球隊首次在AWB冬季聯盟完封日本社會人，總教練林振賢賽後受訪表示，「沒有打不敗的對手，通常自己被自己打敗，投手表現很好。」不過林振賢認為比較可惜之處是近年來年輕投手對於爭取先發的企圖心較低落，希望年輕選手要提升用球數與局數。TSNA ・ 1 天前
不是象而是龍！中國棒球城市聯賽第5隊亮相 上海正大龍參戰
不是象而是龍！中國棒球城市聯賽（CPB）將於明年1月正式點燃戰火，今天（25日）公布最後一支城市球隊緯來體育台 ・ 1 天前
獨家／CPB選秀吸逾10國600選手參加 前統一獅教頭呂文生出任教練
中國棒球城市聯賽（CPB）規劃明年1月開打，選秀會今（26日）登場，吸引了12個國家、近600名球員參加。本刊掌握，當中雖不乏台灣籍選手，但都屬中職戰力外球員；不僅如此，曾效力中職統一7-ELEVEn獅隊，後擔任統一總教練的「飛總」呂文生，也將在CPB球隊執教鞭。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
MLB／徐若熙名列自由球員第34 美專家讚：有潛力當中段先發
味全龍隊「龍之子」徐若熙今年休賽季挑戰旅外，吸引多支美職和日職球團興趣。美媒《The Athletic》農場專家勞爾（Keith Law）近日公布自由球員市場排名，徐若熙名列第34。 勞爾指出，...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
NPB》巨人投手兩樣情 翁田大勢年薪倍增破億、戶鄉翔征遭減薪誓言反彈
日本職棒讀賣巨人今天（26日）宣布進行投手陣容調薪，兩位主力投手翁田大勢（大勢）與戶鄉翔征呈現截然不緯來體育台 ・ 22 小時前
中國CPB聯賽今選秀 前富邦悍將外野手第2輪獲指名
中國棒球城市聯賽CPB（Chinese Professional Baseball，CPB）明年1月開打，有5隊參賽，包含長沙旺旺黑皮、廈門海豚、深圳藍襪、福州海俠和上海正大龍，今天在深圳進行選秀會，前富邦悍將外野手王詩聰在第2輪獲長沙旺旺黑皮指名，眾所矚目的林益全和曹錦輝並未在選秀名單。自由時報 ・ 1 天前
突破大牆不是夢！大谷翔平弱點曝光 台灣隊藏「秘密武器」
洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平於昨（25）日正式宣布，將代表日本隊出戰明年世界棒球經典賽，引起球迷熱議。不過，台灣在小組賽時就可能碰上大谷這堵大牆，台灣隊有勝算嗎？事實上過去數據顯示，大谷翔平其實還是有弱點，而台灣隊如果好好掌握，其實還是有獲勝的可能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信兄弟》傳網羅古久保！中信兄弟回應：不針對單一教練來做回覆 據悉沒有接觸
前樂天桃猿奪冠日籍總教練古久保健二遭解約，傳出中信兄弟、味全龍有意網羅，但據了解，中信兄弟球團並無與古久保教練接觸。TSNA ・ 1 天前
中職／被騙？花18000買林立實戰球衣收到卻不同件 桃猿承認疏失並換貨
樂天桃猿在24日有球迷在網路上發文，表示自己花了18000元所購買的單場MVP實戰球衣，買回家卻發現並非是該場比賽的實戰球衣，最終球團也確認誤拿球衣，因此和球迷達成換貨共識。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》大谷翔平參戰效應 韓媒憂心山本由伸也跟進
日本二刀流巨星大谷翔平暗示參加明年WBC（World Baseball Classic，世界棒球經典賽），引發世界棒壇震動，韓國媒體憂心在世界大賽已證明頂級競爭力的山本由伸也跟進，並稱若有山本由伸將讓日本更高機率衛冕成功。TSNA ・ 1 天前
堅定表態想披上台灣戰袍參戰WBC！台裔重砲龍恩獲小聯盟最佳球員
體育中心／徐暐喆報導效力於芝加哥小熊3A的台裔重砲「龍仔」龍恩（Jonathon Long）本季打出相當精彩的表現，拿下小聯盟年度最佳球員，先前也明確表態願披台灣隊戰袍征戰WBC，球迷也關注他的近況。FTV Sports ・ 1 天前
日職》前田健太加盟樂天！親曝沒回前東家廣島原因
累積大聯盟9年資歷的日本名將前田健太，26日正式宣布回到日職加盟東北樂天金鷲，並在個人社群分享心情。他坦言未能收到前東家廣島的合約邀約，「這次是因為自己的實力不足，沒有收到（廣島）報價。」中時新聞網 ・ 17 小時前
MLB藍鳥隊65.7億重磅補強！「他」過去5年三振數領先全大聯盟
即時中心／高睿鴻報導美國職棒大聯盟（MLB）今（2025）年球季雖已結束，但休賽季「錢鬥大戰」卻也火速開打；本季總亞軍、美聯冠軍多倫多藍鳥隊，稍早傳出重磅補強，端出1張長達7年、總值2.1億美金（約65.7億台幣）大合約，網羅高三振型先發右投手希斯（Dylan Cease）。加上另一名賽揚強投畢伯（Shane Bieber）日前也宣布，將執行球員選擇權、回歸球隊，藍鳥如今擁有相當強大的先發輪值，明（2026）年賽季應頗有競爭力。FTV Sports ・ 2 小時前
MLB／紅襪補強輪值向紅雀交易葛雷 下賽季陣中有2位單季200K等級投手
波士頓紅襪在26日透過交易和聖路易紅雀換來葛雷（Sonny Gray）補強先發輪值，而紅襪則是送出2位投手新秀，讓新賽季紅襪先發輪值中有2位單季200K等級的選手。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》道奇瞄準史庫柏 夢幻「五大王牌」輪值可成真？
雖然底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）續留老虎的可能性相當高，但《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）指出，若老虎願意考慮交易，史庫柏有望換來更符合球隊需求的補強，而衛冕軍洛杉磯道奇則是潛在熱門買家之一。中時新聞網 ・ 1 天前
中職》樂天桃猿二軍宿舍議題 球員工會強調：「將持續監督改善進度」
中華職棒樂天桃猿昨天（24日）於中華職棒聯盟召開記者會，以「新球季、新氣象」為主題，向外界說明人員異動，以及球員飲食、二軍宿舍等問題。而針對樂天二軍宿舍事件，今天（25日）球員工會也發出聲明，並表示會持續監督樂天桃猿二軍宿舍改善進度，盼後續修補工程符合期待。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前