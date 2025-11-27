質詢李洋棒球資源惹議 葉元之喊冤：大段質詢中幾句遭「放大檢視」

照片來源：李洋臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

運動部長李洋26日到立法院進行業務報告並備詢，立法委員葉元之詢問他，對於中國大陸要高薪挖腳我國棒球人才，是否有因應之道，李洋也被問及日本棒球明星大谷翔平等議題。網友質疑，葉元之怎麼問一個羽球出身的李洋，關於棒球的事。

對此，葉元之今（27）日喊冤，有些問答只是一大段質詢中的幾句，卻被放大檢視，昨天因為是李洋第一次來，自己就問了很多，針對比較關心的幾個運動項目，向李洋就教。然而因李洋剛上任，對整個業務可能若是太細節，沒有辦法立即回答，所以他把幾個方向跟部長講，接下來運動部會提供資料，雙方再進行後續討論。

談到棒球的部分，葉元之說，比較關心的就是明年經典賽，到底運動部會給我國的球隊什麼樣資源？當然有提到大谷翔平，他說外界質疑的，其實是一大段質詢裡面的幾句話，但後來就被放大了。

照片來源：葉元之臉書

棒球的部分，葉元之還有提到，有關於中國大陸要成立城市棒球聯盟，高薪挖腳我國的基層棒球人才，例如說，花4萬塊人民幣要挖訓練員，那一定會用更高薪資挖角我國教練、球員、裁判等，也有問部長有沒有因應之道？對方回應，也是事後會提供資料給葉元之國會辦公室。

除了棒球之外，葉元之也關心了匹克球（Pickleball），因為運動部最重視的是全民運動。他認為匹克球是一個很適合做全民運動的項目，特別適合長輩、年輕人，甚至全民都可以。葉元之質詢時也提到，希望運動部可以跟地方政府合作，多弄一些場地。至於電競部分，葉元之也提醒，電競的人才、電競選手，比如那些為國爭光的選手或者出國比賽的選手，退役下來可能會面臨到職業傷害等問題。

葉元之說，昨天李洋來立院，第一題自己就是跟他講關心的是哪些議題，如果昨天沒有辦法回答得很細節，當然運動部就只能事後提供資料給立委辦公室。

葉元之強調，昨天主要講幾個方向的問題，剛好提到大谷翔平，有幾句話被放大檢視；昨天看到很多網友在造謠，感覺好像大罷免還沒有結束。他還特別提到，昨天有個好像是媒體小編在質疑，葉元之怎麼會去問一個打羽球的人，有關棒球問題？葉元之表示，因為李洋是運動部長，是運動員出身，所以問他運動相關的，應該都是屬於他業務範圍。

照片來源：李洋臉書、葉元之臉書

