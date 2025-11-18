質詢涉對價遭列貪污他字案被告？黃國昌嗆「下三濫」：儘管放馬過來

民眾黨主席兼黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對有週刊報導，民眾黨主席黃國昌於國會質詢成衣廠已故董座詐騙案，疑有對價涉貪，遭民眾剪報告發，北檢已依程序分案將黃列為貪污他字案被告。黃國昌今（18日）表示，「本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處」，並嗆北檢、綠媒再度發動黨檢媒三位一體追殺政敵「下三濫行徑」，他強調「不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來」。

黃國昌先前遭控培養狗仔集團跟拍政敵，支付狗仔薪水的凱思國際引發關注，《鏡週刊》日前報導，指凱思國際今年收到200萬元，來源是成衣大廠臺雅集團已故董事長沈裕雄之子沈淳浤，而黃國昌在立院質詢時提及沈裕雄遭詐騙一案，疑有對價關係。有民眾剪報告發，北檢已將案件併由偵辦狗仔案的檢察官偵辦，將黃列為貪污罪的他字案被告。

黃國昌稍早透過媒體群組回應，「本人無論擔任公職與否，揭弊從未收受任何利益或好處」，數週前接受媒體採訪時已清楚說明。

黃國昌砲轟，如今淪為執政黨鷹犬的北檢與綠媒《鏡週刊》一搭一唱、冷飯熱炒，再一次發動黨檢媒三位一體替民進黨打擊、追殺政敵之下三濫行徑，「本人重申：『不會有絲毫畏懼，儘管放馬過來』」。

