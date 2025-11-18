質詢疑有對價關係？ 黃國昌遭北檢列貪污「他字案被告」

即時中心／温芸萱報導

繼捲入養狗仔跟拍疑雲民眾黨主席黃國昌，日前又遭媒體指控，稱他今（2025）年中曾收到一筆200萬元的神秘注資，來源疑似臺雅集團已故老董沈裕雄之子沈淳浤。報導指出，黃國昌在立法院曾高調質詢法務部，追討沈裕雄遭詐50億元款項，部分民眾質疑黃國昌疑似利用立委職權收受好處，遂提出告發。北檢已依照程序分案，並把黃國昌列為貪污「他字案被告」，交由偵辦黃國昌涉組織狗仔跟監政要的專責檢察官調查。

民眾黨主席黃國昌近日再度陷入爭議，日前有媒體指控，黃國昌今年中曾收到一筆200萬元款項，來源疑似來自成衣大廠臺雅集團已故老董沈裕雄之子、寀奕國際董事長沈淳浤。報導指出，黃國昌在同一時期，曾在立法院針對臺雅集團相關案件，向法務部質詢，要求追討沈裕雄遭詐的50億元款項。

根據《ETtoday新聞雲》報導，部分民眾認為，黃國昌可能利用立法委員身份，收受企業好處，質疑其有貪污之嫌，並向檢調提出告發。台北地檢署已經將此案列為「他字案」，並交由負責偵辦黃國昌涉及組織狗仔跟監政要的專責檢察官調查，持續釐清款項來源與用途。

據了解，這筆200萬元匯入凱斯國際的資金，正好與黃國昌積極處理臺雅集團老董沈裕雄遭詐個案的時間相符，引發外界對政治與商業利益交錯的疑慮。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

