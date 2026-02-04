質詢索資恐遭拒！李貞秀稱「Google查無罰則」：會修法或去監院檢舉瀆職

記者詹宜庭／台北報導

中配李貞秀遞補民眾黨不分區立委，但傳若她未放棄中國國籍，內政部若認定就職無效，不僅李索取資料時行政機關沒辦法配合，當李在立院質詢時，行政院長、各部會首長與官員也可不用答詢。對此，李貞秀今（4日）受訪回應，「我早上也在車上Google了一下，若政府官員拒絕立委質詢好像無罰則，這是不是要修法推動一下？但我知道也可以去監察院檢舉他們瀆職。」

有媒體報導，內政部認為依《國籍法》，李須在就職前證明已申請辦理放棄外國籍，並在就職一年內要完成相關手續，若內政部認定就職無效，不僅李向各部會調閱資料時，行政機關沒辦法配合，當李在立院質詢時，行政院長、各部會首長與官員也可不用答詢。

李貞秀上午出席民眾黨團「人民優先 民生優先」優先法案記者會，會後接受媒體聯訪。有媒體詢問是否已與黨團總召討論未來如何應對答詢、索資遭拒情況？李貞秀回應，目前尚未與黨團總召討論到這塊，但基本原則就是照中華民國憲法來，「我早上也在車上Google了一下，若政府官員拒絕立委質詢好像無罰則，這是不是要修法推動一下？但我知道也可以去監察院檢舉他們瀆職。」

